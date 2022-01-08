У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО скептично налаштовані щодо готовності Росії до реальних переговорів щодо деескалації ситуації в українському питанні, пише The New York Times, коментуючи підсумки зустрічі у п'ятницю глав МЗС країн альянсу.

"Міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися в п'ятницю, щоб підготувати відповідь на нарощування військової могутності Росії поблизу України на тлі загального скептицизму з приводу готовності Москви до деескалації та серйозних переговорів", - йдеться у статті видання.

Воно зазначає, що офіційні особи в НАТО "не надто оптимістичні щодо деескалації дипломатичними засобами, і вважають, що Росія, можливо, просто хоче виграти час і мати можливість сказати своїм громадянам, що Захід не бажав розмовляти, і таким чином знайти привід піти".

Видання пише, що представники альянсу хочуть зосередити увагу на діяльності Росії щодо України, "а не відволікатися на більші дебати про структуру безпеки Європи".

Вони розглядають наступні тижні зустрічі США-Росія, Росія-НАТО та Росія-ОБСЄ "як діалог, а не переговори, щоб зрозуміти, чи мають сенс предметні переговори з питань, що становлять інтерес, але лише в тому випадку, якщо Росія знизить ступінь ескалації навколо України", зазначає автор статті.

Він нагадує, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Росія "хоче втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає в їхній агресії проти України".

Видання пише, що після зустрічі глав МЗС генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "ризик конфлікту реальний", але альянс "єдиний у своєму прагненні до мирної дипломатії".

Водночас Столтенберг попередив, якщо дипломатія зазнає невдачі, альянс готовий продовжувати підтримувати цілісність і незалежність України як "політично, так і практично".