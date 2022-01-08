Політика

07:26 08.01.2022

У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

2 хв читати
У НАТО є скептицизм щодо готовності РФ до деескалації ситуації за допомогою дипломатії

У НАТО скептично налаштовані щодо готовності Росії до реальних переговорів щодо деескалації ситуації в українському питанні, пише The New York Times, коментуючи підсумки зустрічі у п'ятницю глав МЗС країн альянсу.

"Міністри закордонних справ країн НАТО зустрілися в п'ятницю, щоб підготувати відповідь на нарощування військової могутності Росії поблизу України на тлі загального скептицизму з приводу готовності Москви до деескалації та серйозних переговорів", - йдеться у статті видання.

Воно зазначає, що офіційні особи в НАТО "не надто оптимістичні щодо деескалації дипломатичними засобами, і вважають, що Росія, можливо, просто хоче виграти час і мати можливість сказати своїм громадянам, що Захід не бажав розмовляти, і таким чином знайти привід піти".

Видання пише, що представники альянсу хочуть зосередити увагу на діяльності Росії щодо України, "а не відволікатися на більші дебати про структуру безпеки Європи".

Вони розглядають наступні тижні зустрічі США-Росія, Росія-НАТО та Росія-ОБСЄ "як діалог, а не переговори, щоб зрозуміти, чи мають сенс предметні переговори з питань, що становлять інтерес, але лише в тому випадку, якщо Росія знизить ступінь ескалації навколо України", зазначає автор статті.

Він нагадує, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив журналістам, що Росія "хоче втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає в їхній агресії проти України".

Видання пише, що після зустрічі глав МЗС генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "ризик конфлікту реальний", але альянс "єдиний у своєму прагненні до мирної дипломатії".

Водночас Столтенберг попередив, якщо дипломатія зазнає невдачі, альянс готовий продовжувати підтримувати цілісність і незалежність України як "політично, так і практично".

 

 

 

Теги: #деескалація #сша #росія #нато
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:06 08.01.2022
США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

США мають намір прояснити, навіщо Казахстану знадобилася допомога сил ОДКБ

07:56 08.01.2022
США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

США підготували пакет додаткової військової допомоги Україні, працюють над питанням постачання "Стінгерів"

07:20 08.01.2022
США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

США налаштовані на конкретні результати гарантій безпеки під час зустрічей з Росією

21:30 07.01.2022
США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

США порушуватимуть тему України на всіх можливих майданчиках діалогу з РФ

19:55 07.01.2022
Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

Блінкен обговорив із Кулебою потенційну реакцію США на нарощування військових сил РФ поблизу українських кордонів

19:34 07.01.2022
Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

Нарощування РФ військового потенціалу та загрозлива риторика сигналізують про реальний ризик нового збройного конфлікту в Європі

19:26 07.01.2022
Столтенберг: Союзники НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити користуватися правом захищати себе

Столтенберг: Союзники НАТО надають підтримку Україні, щоб дозволити користуватися правом захищати себе

19:10 07.01.2022
Столтенберг: Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії

Столтенберг: Реформи зроблять Україну та Грузію менш уразливими для вторгнення Росії

19:05 07.01.2022
Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

Заступник держсекретаря США обговорила Україну з генсеком ОБСЄ

19:02 07.01.2022
Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

Будь-яка подальша агресія проти України матиме значні наслідки та високу ціну для РФ – генсек НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Токаєв заявив, що очолив Радбез Казахстану і має намір діяти "максимально жорстко"

Єрмак поговорить із радниками лідерів Франції та Німеччини перед їхньою поїздкою до Москви

Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

ОСТАННЄ

Росія хотіла б вирішувати питання безпеки в Європі без європейців – глава МЗС Франції

Столтенберг обговорив із керівництвом Фінляндії та Швеції ситуацію навколо України

Токаєв заявив, що очолив Радбез Казахстану і має намір діяти "максимально жорстко"

Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсекові НАТО Столтенбергу

У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

Єрмак поговорить із радниками лідерів Франції та Німеччини перед їхньою поїздкою до Москви

Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

Садовий закликав до максимального розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Лавренчука

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА