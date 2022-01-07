Політика

16:10 07.01.2022

Росія хотіла б вирішувати питання безпеки в Європі без європейців – глава МЗС Франції

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Росія хотіла б вирішувати питання безпеки в Європі без європейців – глава МЗС Франції

Росія, контактуючи зі США, прагне вирішувати питання безпеки в Європі без участі європейських країн, вважає глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

"Так, вони хотіли б цього, тому що є не дуже високої думки про ЄС", - сказав він у п'ятницю в ефірі радіостанції RMC, відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

"Ми ж, зі свого боку, говоримо, що не може бути європейської безпеки без участі самих європейців", - зазначив французький міністр.

Ле Дріан, коментуючи російські пропозиції щодо безпеки, заявив, що Москва, на його думку, прагне повернення системи, за якої великі країни мають свої сфери впливу.

"Ми не згодні з цим баченням, але якщо Росія висловлює готовність до діалогу, то відмовлятися від нього не потрібно", - додав він.

Теги: #європа #росія #дріан
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