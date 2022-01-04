Політика

16:48 04.01.2022

У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

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У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

У Верховній Раді зареєстровано ще один законопроект, який пропонує відновити змішану (пропорційно-мажоритарну) систему виборів народних депутатів.

Відповідний законопроект № 6444-1 Про внесення змін до Виборчого кодексу зареєстрували народні депутати Георгій Мазурашу та Сергій Гривко (фракція "Слуга народу"), повідомляє сайт парламенту.

Зокрема, автори законопроекту пропонують встановити перехідний період до 1 січня 2031 року, в рамках якого зберегти змішану систему виборів народних депутатів і попередню систему виборів депутатів місцевих рад, що діяла до місцевих виборів 2020 року.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, застосування перехідного періоду пов'язане з якісною підготовкою до впровадження нової пропорційної виборчої системи через активне партійне будівництво в регіонах України.

У рамках перехідного періоду пропонується відновити дію законів "Про вибори народних депутатів України" та "Про місцеві вибори" терміном до 1 січня 2031 року.

Законопроект пропонує закріпити в законодавстві, що положення Виборчого кодексу України щодо організації та проведення виборів народних депутатів та виборів депутатів місцевих рад, а також заміщення народних депутатів та відповідних депутатів місцевих рад тимчасово не застосовується до 1 січня 2031 року.

Автори законопроекту в пояснювальній записці нагадують, що 1 січня 2020 року набув чинності Виборчий кодекс, який змінив систему виборів народних депутатів України зі змішаної на пропорційну. На думку ініціаторів законопроекту, зміни системи виборів позбавили громадян України права балотуватися до Верховної Ради в порядку самовисування і самостійно, без прив'язки до партійних структур.

"Негативні зміни відбулися і щодо виборів до місцевих рад. Попередня система проведення місцевих виборів була далеко не досконалою, тоді як нова, за якою були проведені місцеві вибори в 2020 році, є набагато більш плутаною і віддаленою від повноцінної реалізації прав громадян обирати і бути обраними", - наголошується в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, раніше народні депутати групи "За майбутнє" зареєстрували у Верховній Раді законопроект № 6444 про внесення змін до Виборчого кодексу про відновлення пропорційно-мажоритарної системи виборів народних депутатів. Вони пропонували зберегти змішану систему виборів нардепів до 1 січня 2027 року і тимчасово відновити дію закону про вибори народних депутатів до 1 січня 2027 року.

Теги: #законопроект #рада #вибори
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