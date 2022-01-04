Єрмак поговорить із радниками лідерів Франції та Німеччини перед їхньою поїздкою до Москви

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак проведе у вівторок телефонну розмову з представниками європейських країн "нормандського формату" - Франції та Німеччини, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" радник Єрмака з комунікацій Дарія Зарівна.

"Сьогодні ввечері відбудеться телефонна розмова Андрія Єрмака з зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Єнсем Плетнером і дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном", - сказала вона.

Розмова відбудеться напередодні візиту радників лідерів Франції та Німеччини до Москви, запланованого на 6 січня, для переговорів із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком.