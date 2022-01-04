Політика

16:01 04.01.2022

Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

1 хв читати
Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє прес-служба МЗС України у вівторок.

"Глави української і британської дипломатій скоординували позиції України і Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації і дипломатичних переговорів, які будуть проходити в різних форматах в найближчі тижні за лінією НАТО, ОБСЄ і ЄС", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Ліз Трасс запевнила в непохитній британській підтримці України у протидії російській збройній агресії, а також відзначила прихильність принципу "жодних рішень про Україну без України".

Крім того, дипломат поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО і консультацій з ЄС з приводу нових жорстких санкцій для стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування охоплює політичний, економічний і рівень безпеки. Вдячний Великій Британії за лідерську роль у цьому процесі", - наголосив глава МЗС України.

У відомстві додають, що під час розмови міністри також обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.

Теги: #мзс #великобританія #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:11 04.01.2022
НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

НАТО збирається на позачергове засідання через нарощування військової присутності Росії в Україні та на її кордонах

19:00 03.01.2022
Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

Генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу українцеві Лавренчуку, затриманому в Італії на запит РФ – МЗС

18:50 03.01.2022
Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

16:27 03.01.2022
Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

Глава МЗС ФРН вирушить у США в середу, обговорюватиме напруженість між РФ і Україною - ЗМІ

16:52 31.12.2021
Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

Кулеба: Якщо Захід обирає умиротворення агресора, ми все одно захищатимемо себе

08:02 29.12.2021
МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

МЗС ФРН: Ліквідація "Меморіалу" суперечить міжнародним зобов'язанням Росії

20:11 28.12.2021
У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

У МЗС України закликають Грузію з повагою ставитися до громадянина України Саакашвілі та не допускати дій, які можуть бути небезпечними для його життя та здоров'я

18:11 28.12.2021
У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

15:36 26.12.2021
Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

Берлін і Вашингтон по-різному оцінюють загрозу вторгнення Росії в Україну - ЗМІ

18:42 23.12.2021
МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак поговорить із радниками лідерів Франції та Німеччини перед їхньою поїздкою до Москви

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

США та Росія проведуть переговори щодо озброєнь та української проблеми 10 січня - Білий дім

ОСТАННЄ

У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

Єрмак поговорить із радниками лідерів Франції та Німеччини перед їхньою поїздкою до Москви

Садовий закликав до максимального розголосу ситуації із затриманням в Італії українського режисера Лавренчука

У Мінську заявляють, що заборона на фінансування виборів з-за кордону, запропонована в новій Конституції, продиктована подіями минулого року

Праві політики у Франції розкритикували прапор ЄС на Тріумфальній арці Парижа

Посольство Ізраїлю в Україні засудило антисемітські прояви під час маршу на честь Бандери

Пропозиції РФ обмежити розширення НАТО непокоять Європу, концепція сфер впливу застаріла - президент Фінляндії

Стефанчук зареєстрував у ВР законопроект про присвоєння особливого статусу нардепам-засновникам незалежності України

Німеччина очолить групу послів G7 в Україні У 2022 році

США напередодні розмови Байдена з Путіним нагадують про готовність допомагати Києву, впроваджувати санкції проти РФ у разі її нападу на Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА