Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем у закордонних справах і справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє прес-служба МЗС України у вівторок.

"Глави української і британської дипломатій скоординували позиції України і Великої Британії на тлі агресивних дій Російської Федерації і дипломатичних переговорів, які будуть проходити в різних форматах в найближчі тижні за лінією НАТО, ОБСЄ і ЄС", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що Ліз Трасс запевнила в непохитній британській підтримці України у протидії російській збройній агресії, а також відзначила прихильність принципу "жодних рішень про Україну без України".

Крім того, дипломат поінформувала про підходи Лондона до переговорів Росія-НАТО і консультацій з ЄС з приводу нових жорстких санкцій для стримування Росії від подальшої агресії.

"Разом ми впевнено рухаємося до втілення запропонованого Україною в листопаді комплексного пакету стримування Росії від нової хвилі війни в Європі. Пакет стримування охоплює політичний, економічний і рівень безпеки. Вдячний Великій Британії за лідерську роль у цьому процесі", - наголосив глава МЗС України.

У відомстві додають, що під час розмови міністри також обговорили підготовку саміту НАТО в Мадриді в червні.