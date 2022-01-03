Політика

18:50 03.01.2022

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

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Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту українському МЗС у зв'язку з проведенням маршу до дня народження Бандери

Посольство Білорусі в Україні надіслало ноту протесту до Міністерства закордонних справ України у зв'язку з проведенням у суботу маршу до дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери.

"Посольством Білорусі в Україні направлена нота в МЗС України із засудженням 1 січня 2022 р. за мовчазного потурання влади України масової участі активістів білої білоруської екстремістської опозиції під символікою білоруських колабораціоністів і прислужників Третього Рейху в націоналістичному марші із широким висвітленням у засобах масової інформації України, зокрема на загальнонаціональних каналах телебачення", - йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили про "спроби героїзувати колабораціоністів, убивць та карателів білоруського народу".

Посольство висловило "рішучий протест у зв'язку з дедалі більшою радикалізацією антибілоруської позиції України".

Раніше повідомлялося, що 1 січня у Києві відбувся традиційний марш честі та гідності до дня народження Бандери.

 

Теги: #мзс #бандера #марш #білорусь
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