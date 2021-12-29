"Слуга народу" залишається лідером електоральних симпатій, але її перевага над іншими партіями незначна

На парламентських виборах за партію "Слуга народу" готові проголосувати 20,5% українців, які прийдуть на вибори та визначилися з голосом, свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

На другому місці з 17% підтримки - "Європейська солідарність". Третє місце за електоральними симпатіями ділять одразу три партії - "Батьківщина" (10,5%), потенційна партія "Розумна політика"(10,5%) і "Опозиційна платформа "За життя" (10%).

Пройти до парламенту мають шанси також "Сила і честь" (майже 7%) і проект "Наші" (трохи більше ніж 5%). Досить близько до прохідного бар'єра також "Українська стратегія Гройсмана" - 4,4%.

"Слуга народу" - єдина з великих політичних партій, що має порівняно рівномірну підтримку в усіх регіонах і освітніх групах. На заході партію підтримують 16,5% респондентів, у центрі - 18,2%, на півдні - 23,7%, на сході - 18,6%. Серед виборців цієї партії немає також істотних перекосів щодо матеріального становища респондентів або їхньої мови спілкування. Серед украй бідних "Слугу народу" підтримують 16,9%, серед бідних - 17,2%, серед умовно забезпечених - 19,5%, серед забезпечених 16,1%.

Партію "Європейська солідарність" найбільше підтримують виборці з вищим рівнем освіти і, як правило, заможнішим. Зокрема, за "Європейську солідарність" готові проголосувати 8,5% дуже бідних, 13,6% бідних, 16,3% умовно забезпечених, 26,8% забезпечених респондентів. Більше виборців "Європейської солідарності" живе на заході (21,3%) і, частково, в центрі (16,6%). На півдні - 10,8%, на сході - 10%.

За "Батьківщину" і "ОПЗЖ" частіше голосують старші респонденти та менш заможні. Зокрема, "Батьківщину" підтримують 12,3% дуже бідних, 12,3% бідних, 8,4% умовно забезпечених, 6% забезпечених, "ОПЗЖ" підтримують 16,9% дуже бідних, 12,5% бідних, 6% умовно забезпечених, 6% забезпечених.

Також зазначається, що за "ОПЗЖ" значно частіше голосують респонденти з нижчим рівнем освіти, чого не спостерігається щодо "Батьківщини". У структурі виборців "Батьківщини", у свою чергу, тотально переважають жінки, чого не спостерігається стосовно інших партій.

Якби вибори відбулися зараз і за пропорційною системою, 114 мандати отримала б "Слуга народу", 97 - "Європейська солідарність", 59 - "Батьківщина", 59 - "Розумна політика", 55 - "ОПЗЖ", 37 - "Сила і честь", 29 - "Наші".

Загальнонаціональне дослідження провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 22 грудня 2021 року в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донецької та Луганської областей.

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.