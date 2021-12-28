Політика

08:49 28.12.2021

Переговори між США та Росією очікуються 10 січня, розглянуть ситуацію навколо України

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Переговори між США та Росією очікуються 10 січня, розглянуть ситуацію навколо України

Переговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня. Одним із питань буде ситуація навколо України, повідомляє "Голос Америки" у вівторок уранці, з посиланням на представника Ради з національної безпеки США.

"Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число", - йдеться у повідомленні. на сайті "Голосу Америки".

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена до України полягає в об'єднанні союзу навколо двох шляхів: стримування та дипломатії. "Як Альянс, ми об'єднані щодо наслідків, з якими зіткнеться Росія, якщо вона почне наступ на Україну. Але ми також єдині у нашій готовності брати участь у принциповій дипломатії з Росією", - наголосили у Раді з безпеки.

"Коли ми сядемо до переговорів, Росія може викласти на стіл свої занепокоєння, і ми також викладемо на стіл свої занепокоєння щодо діяльності Росії. Ми будемо дотримуватися принципу "нічого про наших союзників і партнерів без наших союзників і партнерів, включаючи Україну". Будуть сфери, де ми зможемо досягти прогресу, і сфери, в яких у нас будуть розбіжності. Ось у чому полягає дипломатія", - цитує чиновницю українська служба Голосу Америки.

Очікується, що під час переговорів представники США та Росії обговорять ситуацію з безпекою навколо України та діяльність НАТО у Європі.

 

 

 

Теги: #сша #росія #переговори #україна
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