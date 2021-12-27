Політика

10:16 27.12.2021

Кандидатури до дисциплінарної комісії "Слуги народу" внесуть облорганізації, а з'їзд затвердить її склад - Шуляк

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Кандидатури до дисциплінарної комісії "Слуги народу" внесуть облорганізації, а з'їзд затвердить її склад - Шуляк

Обласні організації партії "Слуга народу" нададуть кандидатури потенційних членів дисциплінарної комісії при політичній силі, після чого з'їзд затвердить її дієвий кількісний склад, повідомила голова партії Олена Шуляк.

"Поява такого органу точно є актуальною для партії, тому що необхідно розглядати різні ситуації, пов'язані з місцевими та народними депутатами. Як бачимо, у "зашквари" потрапляють різні представники нашої політичної сили. Цей орган розглядатиме можливість застосування імперативного мандата до місцевих депутатів, виключення з парламентської фракції народних депутатів, а також позбавлення їх мандатів. Звісно, добре, якщо не буде необхідності порушувати на з'їзді питання про позбавлення народних депутатів мандатів, але дисциплінарна комісія зможе займатися і цим", – сказала Шуляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас на запитання про те, яким буде склад дисциплінарної комісії, Шуляк зазначила, що, імовірно, обласні організації нададуть кандидатури "таких авторитетних людей, які зможуть у ній працювати, а вже на з'їзді оберемо дієву кількість". "Якщо, наприклад, до неї увійдуть 50 осіб, то вона точно ніколи не збереться. Тому буде сім чи дев'ять членів - вирішуватиме безпосередньо з'їзд партії, тобто це не стане моїм одноосібним рішенням", - пояснила політик.

Як повідомлялося, на XIII з'їзді "Слуги народу" 15 листопада Шуляк як новообрана глава партії запропонувала перезавантажити політраду партії, зробити орган повсякденного оперативного управління - президію політичної ради партії, а також створити в партії дисциплінарну комісію.

Теги: #слуга_народу #шуляк #комісія
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