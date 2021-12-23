Політика

18:26 23.12.2021

Уряд України пропонує формувати кандидатський та кадровий резерв держслужбовців

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Уряд України пропонує формувати кандидатський та кадровий резерв держслужбовців

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді схвалити формування кандидатського та кадрового резерву державних службовців.

Відповідний проект закону було схвалено на засіданні уряду в четвер.

"Кабінет Міністрів України схвалив зміни до закону "Про державну службу", запропоновані НАДС (Національним агентством України з питань державної служби – ІФ). Законопроект підготовлено з метою удосконалення порядку вступу, проходження, припинення державної служби, оптимізації наслідків конкурсних відборів на посади державної служби, удосконалення порядку застосування дисциплінарних стягнень", - йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з питань державної служби.

Зокрема, проект закону передбачає: формування кандидатського резерву для активного пошуку та запрошення найбільш підходящих кандидатів для участі в конкурсі. Такий резерв пропонується формувати з кандидатів, які успішно пройшли всі етапи конкурсного відбору, але не визначені переможцями конкурсу.

"Запровадження кадрового резерву, що пропонується формувати з других за результатами конкурсу кандидатів, для можливості їх призначення на інші аналогічні посади", - йдеться в повідомленні.

Також передбачається запровадження механізмів кар'єрного просування держслужбовців шляхом можливості переведення на вищі посади держслужби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Крім того, пропонується оновити перелік документів, які має подати кандидат для участі в конкурсі, зокрема подавати лише заяву про участь та резюме, в якому міститимуться необхідні відомості.

Зокрема, передбачається посилення дисциплінарної відповідальності держслужбовців за повторне вчинення дисциплінарних проступків шляхом застосування суворішого виду стягнення (догана, неповна службова відповідність, звільнення), а також можливість вибору виду стягнення залежно від тяжкості та обставин вчинення порушення.

"Пропонується, що суб'єкт призначення може один раз прийняти рішення про продовження проходження служби ще на один строк на займаній посаді без звільнення і без обов'язкового проведення конкурсу", - зазначають у відомстві.

Теги: #держслужбовці #кадри #кабмін
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