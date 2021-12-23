Політика

14:33 23.12.2021

Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

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Путін: Зеленський підпав під вплив радикалів замість того, щоб думати про мир, а Росія хоче будь-якою ціною будувати добросусідські відносини

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія хоче будь-якою ціною вибудовувати відносини добросусідства з Україною, але президент України Володимир Зеленський потрапив під вплив радикальних елементів.

"Замість того, щоб відповідати на запит людей про мир, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади і замість того, щоб їх виконувати, підпав, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, "нациків", - сказав Путін у четвер на щорічній прес-конференції.

"У чому проблема для нас? Ми хочемо вибудувати добросусідські відносини з Україною, причому, що називається, "будь-якою ціною". Йдемо на все практично. Але як можна вибудувати відносини з сьогоднішнім керівництвом (України) з урахуванням того, що вони роблять? Практично неможливо. Але ми готові працювати з тими силами, які хотіли б вибудувати добросусідські відносини з Росією", - заявив Путін.

Проте, сказав Путін, із тими силами, які хотіли б вибудувати нормальні відносини з Росією, "відбуваються судові розправи, санкції проти своїх громадян, що суперечить законам та Конституції України, або просто вбивства на вулиці, вбивць ніхто не шукає".

Торкаючись ситуації на Донбасі та обстрілів, що тривають там, Путін знову звинуватив Київ, який відмовився від домовленостей про те, що наказ на вогонь у відповідь у випадку вогню з одного боку можуть віддати лише вищі керівники, аж до відповідних міністерств. Київська влада, заявив Путін, передала право ухвалення рішень на рівень польових командирів.

На запитання, як вибудовувати майбутнє у врегулюванні ситуації на Донбасі, Путін відповів: "У Мінських угодах написано, що потрібно внести зміни до Конституції України та забезпечити, по суті, автономію - провести вибори, оголосити амністію. Що ми бачимо у проекті закону про перехідний період? Замість виборів - військова адміністрація, замість амністії - люстрація, замість вирішення політичних питань - повернення військ у місця постійної дислокації... Що таке повернення військ у місця постійної дислокації? Тобто ввести війська на цю територію (ОРДЛО - "ІФ") без жодних політичних процесів, без будь-яких виборів".

Теги: #донбас #зеленський #путін
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