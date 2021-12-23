Політика

07:21 23.12.2021

Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

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Кулеба: Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це

Питання щодо зовнішньої політики можуть і коментуватимуть різні люди, уповноважені на це, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Коментувати, виступати з роз'ясненнями щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку. І спроби зараз нав'язати думку, що керівник Офісу президента чи речник МЗС не можуть давати коментарі – це спотворення реальності", - написав Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

Він пояснив, що цей указ про те, що "замість хаосу та самодіяльності у зовнішній політиці з боку неуповноважених органів та посадових осіб прийде цивілізований порядок та виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні відносини".

"Важливо, що саме у наше професійне свято вдалося домогтися поновлення режиму припинення вогню. І ще важливіше, що сьогодні Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці", - наголосив голова зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що у першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладено відповідальність саме офіційних заяв від імені держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення координації діяльності державних органів у сфері зовнішніх відносин, зокрема обмежує право представників влади виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики.

 

 

 

Теги: #кулеба #зовнішня_політика
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