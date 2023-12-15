Події

03:43 15.12.2023

Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

1 хв читати
Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

Президент України Володимир Зеленський вважає успішними нещодавні закордонні візити до країн Північної Європи, Аргентини та США.
“Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія та багато іншого. Норвегія – новий пакет понад 400 мільйонів доларів. Зокрема, ППО. Фінляндія також готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки дуже вагому. Швеція теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу”, - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.
Президент наголосив на візиті на інавгурацію президента Аргентини Хав'єра Херардо Мілея. "Візит до Аргентини: фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки", - сказав Зеленський.
Глава держави особливо виділив візит до США, наголосивши на візиті до Вашингтона. "Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення", - заявив президент.

Теги: #сша #північнаєвропа #латинська_америка #зеленський #зовнішня_політика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 15.12.2023
Ще один крок до повноправного членства України у Євросоюзі

Ще один крок до повноправного членства України у Євросоюзі

00:01 15.12.2023
Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

Сенат США відкладе канікули заради переговорів щодо допомоги Україні та безпеки кордонів

18:25 14.12.2023
Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

Зеленський прибув до Німеччини, відвідав Гіссен і вирушив до Вісбадена - поліція

14:31 14.12.2023
Зеленський виступив через відеозв'язок на саміті ЄС, закликавши лідерів ухвалити рішення розпочати переговори про вступ

Зеленський виступив через відеозв'язок на саміті ЄС, закликавши лідерів ухвалити рішення розпочати переговори про вступ

04:19 14.12.2023
Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

Палата представників США схвалила розслідування щодо імпічменту президента Байдена

02:13 14.12.2023
Напередодні засідання Євроради Зеленський провів телефонну розмову з Туском

Напередодні засідання Євроради Зеленський провів телефонну розмову з Туском

02:05 14.12.2023
Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

Зеленський обговорив із Мішелем очікувані результати саміту Євроради

01:15 14.12.2023
Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

Біржа віртуальних валют із Сан-Франциско заплатить понад $1,2 млн за порушення санкцій США проти РФ - Маркарова

22:26 13.12.2023
Зеленський виступив на спеціальному засіданні парламенту Норвегії

Зеленський виступив на спеціальному засіданні парламенту Норвегії

22:04 13.12.2023
Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

Пропозиція Байдена про зміни в прикордонній політиці США підвищує перспективи виділення допомоги Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ще один крок до повноправного членства України у Євросоюзі

Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

ОСТАННЄ

Світовий банк виділяє Україні $1,34 млрд. додаткового фінансування

Лідери ЄС заявляють про підтримку зусиль щодо забезпечення експорту українського зерна на світові ринки

Лідери ЄС вітають 12 пакет санкцій проти РФ

Лідери ЄС закликають "до прогресу" щодо використання для відновлення України заморожених російських активів

Європейська рада обговорила майбутні зобов'язання ЄС у сфері безпеки України, роботу буде продовжено

ЄС знову заявляє про продовження підтримки України у відображенні російської агресії стільки, скільки знадобиться

Рамки для переговорів з Україною щодо членства в ЄС будуть визначені після виконання рекомендацій Єврокомісії від 8 листопада 2023 року

Зеленський привітав Зурабішвілі з наданням Грузії статусу кандидата на членство в ЄС

Мішель зателефонував Зеленському, щоб привітати з "історичним поворотом" для країни

Стефанишина розраховує також на позитивне рішення Євроради щодо фінансової рамки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА