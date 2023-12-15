Зеленський позитивно оцінює підсумки закордонних візитів

Президент України Володимир Зеленський вважає успішними нещодавні закордонні візити до країн Північної Європи, Аргентини та США.

“Данія – новий пакет на мільярд доларів: для захисту неба, артилерія та багато іншого. Норвегія – новий пакет понад 400 мільйонів доларів. Зокрема, ППО. Фінляндія також готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки дуже вагому. Швеція теж новий пакет. Є сильна заява саміту Україна плюс Північна Європа – ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу”, - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

Президент наголосив на візиті на інавгурацію президента Аргентини Хав'єра Херардо Мілея. "Візит до Аргентини: фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки", - сказав Зеленський.

Глава держави особливо виділив візит до США, наголосивши на візиті до Вашингтона. "Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун. Конгрес – обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон. Я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Важливі поради. Важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку. Продовжимо нашу роботу. І очікуємо, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення", - заявив президент.