Політика

21:54 01.08.2023

Тиждень буде важливим для зовнішньої політики України

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Тиждень буде важливим для зовнішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поточний тиждень "буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики".

"Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. Зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без винятку", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона робила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", - сказав він.

Як очікується, 4-5 серпня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників глав держав, присвячена підготовці Саміту миру.

 

 

Теги: #зеленський #зовнішня_політика #саміт_миру

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