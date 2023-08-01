Тиждень буде важливим для зовнішньої політики України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поточний тиждень "буде дуже важливим для України, для нашої зовнішньої політики".

"Залишається місяць до старту нового політсезону в країнах-партнерах. Зробимо все, щоб цей сезон максимально сприяв нашому руху вперед, до перемоги, нашому прагненню відновити мир для всієї України без винятку", - сказав він у відеозверненні у вівторок.

"Більше політичної підтримки для України. Більше зброї для наших воїнів. Повна відповідальність держави-терориста за все, що вона робила проти України, проти наших міст, сіл, проти наших людей", - сказав він.

Як очікується, 4-5 серпня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч радників глав держав, присвячена підготовці Саміту миру.