Володимир Путін 6 грудня вирушить в ОАЕ і Саудівську Аравію, а 7 грудня прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі - ISW

Президент Росії Володимир Путін 6 грудня вирушить до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) і Саудівської Аравії, а 7 грудня прийме в Росії президента Ірану Ібрагіма Раїсі, повідомляє аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW) у середу.

В Інституті вважають, що ця дипломатична кампанія, ймовірно, буде спрямована на зміцнення позицій Росії у відносинах з країнами Перської затоки, водночас маючи намір зміцнити поглиблення російсько-іранського партнерства в сфері безпеки.

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Путін має намір обговорити палестино-ізраїльський конфлікт, війну в Україні, а також конфлікти в Сирії, Ємені та Судані під час його зустрічей у Саудівській Аравії та ОАЕ, а також нафтове співробітництво в рамках ОПЕК+.

Аналітики ISW вважають, що Кремль прагне використати співпрацю у видобутку нафти і дипломатичну участь у війні між Ізраїлем і ХАМАС та інших регіональних конфліктах для зміцнення взаємодії з країнами Перської затоки. Одночасно в Москві намагаються врівноважити потенційну стурбованість Саудівської Аравії та Еміратів з приводу зростаючої залежності Росії від її партнерства в сфері безпеки з Іраном.

Після цього Путін зустрінеться з Раїсі 7 грудня. Іранське державне агентство новин Ісламської Республіки заявило, що Путін і Раїсі також обговорять ситуацію в Палестині. Ушаков оголосив, що Іран і Євразійський економічний союз (ЄАЕС) мають намір підписати угоду про співпрацю до кінця 2023 року, яка, імовірно, полегшить і розширить роль Ірану в російських схемах ухилення від санкцій та в постачанні зброї і критично важливих компонентів у Росію, вважають в Інституті.