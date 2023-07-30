Успіхи в зовнішній політиці дають народу України необхідну мотивацію - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості того, що "успіхи України в міжнародних відносинах дають нашим воїнам і нашому народу мотивацію."

"Звичайно, ми всі... ставимо перемогу як головний пріоритет. Ми розуміємо, що об'єктивно люди відчувають, що їм потрібні нові внутрішні сили, енергія, щоб боротися, щоб були успіхи", - сказав він, виступаючи на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад у неділю в Івано-Франківську.

"Саме тому є конкретне завдання - готовність України до початку переговорів із Європейським Союзом щодо вступу. ЄС - це мотивація, безумовно. І це буде дуже потрібна і потужна підтримка наших людей", - сказав президент.

Звертаючись до спікера парламенту Руслана Стефанчука, Зеленський сказав, що "буде правильно, якщо народні депутати України відчуватимуть, що в громадах від них очікують дуже позитивних зовнішньополітичних успіхів України. І це важливо робити зараз".