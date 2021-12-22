Кулеба назвав шість наскрізних тем, над якими працюватиме українська дипломатія у 2022 році

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визначив шість тем, на яких буде зосереджена робота іноземних дипломатичних установ України у 2022 році, серед них зміцнення обороноздатності держави, розвиток "Кримської платформи" та зміцнення відносин із ключовими партнерами.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, відповідний список Кулеба оголосив під час завершальної сесії конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

Уточнюється, що українські дипломати у 2022 році працюватимуть над зміцненням безпеки та обороноздатності України, протидією агресії РФ; практичним упровадженням Стратегії зовнішньополітичної діяльності України, Азійської та Африканської стратегій МЗС; упровадженням цифрової платформи NAZOVNI для створення нових економічних можливостей для українських компаній-експортерів на зовнішніх ринках; розвитком "Кримської платформи" як ефективного та постійного міжнародного формату для повернення Криму та протидії загрозам російської окупації півострова; вшануванням на належному міжнародному рівні 90-х роковин Голодомору 1932-1933 років; зміцненням відносин із ключовими партнерами України.

"Міністр наголосив: активні дії на випередження, пошук нестандартних рішень, швидкість і результативність критично важливі для ефективного захисту дипломатичною системою національних інтересів України, просування українського порядку денного, допомоги українському бізнесу, захисту прав та інтересів громадян і протидії зовнішнім загрозам", - зазначають у МЗС.