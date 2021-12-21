Україна у 2022 році планує відкрити нову будівлю посольства в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наступного року планує відкрити нову будівлю посольства в Туреччині.

"Перше посольство за останні 10 років у Туреччині ми почали будувати, сучасне, дуже круте. Упевнені, що наступного року ми відкриємо це посольство. Потрібно його швидко побудувати. Головне все-таки якість", - сказав Зеленський журналістам на конференції послів України у державній резиденції "Синьогора" в Івано-Франківській області у вівторок.

Він також додав, що в рамках конференції було обговорено питання щодо оновлення дипломатичних представництв України в інших країнах.