Угода з Великою Британією може бути переглянута через 2 роки

Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство України і Великої Британії може бути переглянуто через два роки, при цьому підписаний у четвер документ залишає без змін кількість квотованих товарів, як і в Угоді про асоціацію з ЄС, але розширює самі квоти.

"В силу того, що угода є continuity agreement, на жаль, ми зберегли ту саму логіку щодо товарів, що які підлягають частковій лібералізації. Тобто кількість товарів, щодо яких діють тарифні квоти, не змінилася", - повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у Facebook у четвер.

"Водночас йдеться про фактичне збільшення цих тарифних квот", - додав торгпред.

За його словами, самі квоти розширено 13-20%. Наприклад, додатково запроваджено 136,2 тис./тонн тарифної квоти на пшеницю, 100,02 тис. тонн на рік - кукурудзи, 12,04 тис. тонн на рік м'яса птиці.

Водночас умови угоди передбачають її перегляд через два роки, а переговори про оновлення розпочнуться вже на другий рік дії угоди, тобто у 2022 році, додав торгпред.