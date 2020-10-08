Политика

17:16 08.10.2020

Угода з Великою Британією може бути переглянута через 2 роки

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Угода з Великою Британією може бути переглянута через 2 роки

 Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство України і Великої Британії може бути переглянуто через два роки, при цьому підписаний у четвер документ залишає без змін кількість квотованих товарів, як і в Угоді про асоціацію з ЄС, але розширює самі квоти.

"В силу того, що угода є continuity agreement, на жаль, ми зберегли ту саму логіку щодо товарів, що які підлягають частковій лібералізації. Тобто кількість товарів, щодо яких діють тарифні квоти, не змінилася", - повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка у Facebook у четвер.

"Водночас йдеться про фактичне збільшення цих тарифних квот", - додав торгпред.

За його словами, самі квоти розширено 13-20%. Наприклад, додатково запроваджено 136,2 тис./тонн тарифної квоти на пшеницю, 100,02 тис. тонн на рік - кукурудзи, 12,04 тис. тонн на рік м'яса птиці.

Водночас умови угоди передбачають її перегляд через два роки, а переговори про оновлення розпочнуться вже на другий рік дії угоди, тобто у 2022 році, додав торгпред.

Теги: #велика_британія #єс
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