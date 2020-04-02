Додатковий пакет допомоги НАТО для України і Грузії спрямований на поглиблення співпраці з альянсом в Чорноморському регіоні

Додатковий пакет допомоги НАТО, схвалений союзниками для України і Грузії, буде спрямований на поглиблення співпраці в Чорноморському регіоні з метою гарантування безпеки.

Про це в четвер у Брюсселі після закінчення засідання міністрів закордонних справ країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, яке вперше в історії організації відбулось за допомогою відеоконференції через пандемію коронавірусу, повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг. Його віртуальна прес-конференція транслювалася на сайті НАТО.

"Ми вирішили ще більше поглибити наше партнерство з Україною і Грузією, включно з навчаннями в стратегічному Чорноморському регіоні, так само як і спільну роботу, щоб протистояти кіберзагрозам, разом із зусиллями, спрямованими на те, щоб більше ділитися даними радіолокатора повітряного руху з тим, щоб зробити небо безпечнішим для всіх", - анонсував він сфери, в яких буде поглиблено співпрацю альянсу з Україною і Грузією.