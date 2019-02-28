Политика

10:33 28.02.2019

НАЗК закликає ВР ухвалити законопроект, що дає змогу розпочати автоматизовану перевірку е-декларацій

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НАЗК закликає ВР ухвалити законопроект, що дає змогу розпочати автоматизовану перевірку е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) схвалює включення до порядку денного парламенту на четвер законопроекту, який дасть змогу розпочати автоматизовану перевірку електронних декларацій, і закликає Верховну Раду ухвалити цей документ.

"Національне агентство закликає керівництво Верховної Ради та лідерів парламентських фракцій докласти максимум зусиль для ухвалення проекту закону №7276, оскільки провал голосування означатиме зняття документа з розгляду. З огляду на те, що за останні два дні роботи парламент ухвалив лише один документ, ця загроза є досить високою", - йдеться в повідомленні на сайті Нацагентства в четвер.

При цьому НАЗК схвалює включення до порядку денного засідання Верховної Ради на 28 лютого цього законопроекту - "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень" (№7276).

У Нацагентстві наголосили, що ухвалення цього законопроекту є виконанням частини зобов'язань України відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом.

"Законопроект, до розробки якого були залучені фахівці Національного агентства, усуває перешкоди для здійснення повноцінної автоматизованої перевірки електронних декларацій та має значно прискорити процес її проведення. Зокрема, ухвалення законопроекту №7276 відкриє для НАЗК автоматизований доступ до 3-х реєстрів Міністерства юстиції, в яких міститься значна кількість важливих відомостей, необхідних для проведення повної перевірки декларацій: Спадковий реєстр, Єдиний реєстр довіреностей та Реєстр актів цивільного стану громадян", - пояснили суть документа в Нацагентстві.

Водночас у разі неухвалення законопроекту народні депутати будуть повністю відповідальні "за гальмування впровадження автоматизованого процесу перевірки декларацій", що отримає негативну оцінку з боку міжнародних партнерів України.

Законопроект (№7276) зареєстровано у Верховній Раді в листопаді 2017 року.

Теги: #декларації #рада #перевірка #назк
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