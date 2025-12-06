Порошенко привітав ЗСУ і закликав владу всі можливі ресурси спрямовувати на потреби оборони

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/12/06

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" подякував українських військовослужбовців з Днем Зброний сил України та закликав владу спрямовувати всі можливі ресурси з нецільових витрат на потреби оборони.

"Українська влада має ухвалювати… бюджет країни, що воює. Бюджет, в якому є місце для власних розробок захисту українського неба. Бюджет, в якому немає марафону та підвищення зарплат силовиків, а є фінансування тих, кого путін, без перебільшення, боїться найбільше — Збройних сил", – написав Порошенко у Facebook в суботу.

З його словами, в цей день він згадує всіх, з ким зустрічався на фронті, у прифронтових містах і у підземних шпиталях, зазначивши, що "кожна така зустріч - як окрема глава новітньої історії України, тієї, що кровить, але продовжує битву".

"Цьогоріч ми знову і знову везли на фронт броню, дрони, машини, зв’язок, тепловізори, комплекси ПДТР "Ай-Петрі", захист від ворожих FPV, мобільні майстерні, прально-душові комплекси, броньовані медеваки, пилорами, квадроцикли, зарядні станції та іншу електроніку. У нашій пам’яті залишилися брудні дороги, техніка, яку передаємо під обстрілами, втомлені очі, але душевні та теплі розмови. І в цих розмовах стільки гідності, що вистачить на цілу країну. Дякуємо кожному. Пам’ятаємо кожного. Віримо в кожного. І стоїмо поруч завжди", – написав Порошенко.

Як повідомлялося, фракція партії "Європейська солідарність" в Верховній Раді закликала президента України Володимира Зеленського накласти вето на ухвалений парламентом державний бюджет на 2026 рік через те, що той не передбачає виплат військовослужбовцям. За словами співголови фракції Ірини Геращенко, політсила пропонувала зменшити видатки на тилові структури і органи державної влади і перенаправити їх на ЗСУ, і знайшла в бюджеті на це додаткові 68 млрд грн.

Джерело: https://www.facebook.com/reel/844943561621176