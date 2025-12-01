Інтерфакс-Україна
Політика
19:37 01.12.2025

Мелоні наголосила на важливість "зближення поглядів" між Європою та США для миру в Україні

1 хв читати
Мелоні наголосила на важливість "зближення поглядів" між Європою та США для миру в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у понеділок вдень провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, щоб обговорити зустрічі у Флориді між делегаціями США та України щодо мирного процесу.

"Прем'єр-міністр Мелоні разом з іншими лідерами прокоментувала результати цього нового етапу переговорів, наголосивши на послідовно конструктивному підході президента Зеленського. Вона також повторила важливість зближення поглядів між європейськими партнерами та США як основи для досягнення справедливого та міцного миру", - йдеться у повідомленні на сайті італійського уряду.

Як зазначили у Римі, напередодні зустрічей між спеціальним посланником президента США Дональда Трампа з російською стороною, Мелоні "висловила сподівання, що Москва, своєю чергою, запропонує конкретний внесок у переговорний процес".

 

Теги: #перемовини #італія #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 01.12.2025
Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

Європа має чіткий курс: жодного нав'язаного Україні миру - Мерц

18:39 01.12.2025
Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

Зеленський анонсував у вівторок доповідь делегації щодо перемовин у США

18:09 01.12.2025
Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

Макрон: Україна - єдина, хто може обговорювати питання території

18:00 01.12.2025
Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

Макрон оголосив про завершення роботи над гарантіями безпеки, очікуються переговори із США

17:13 01.12.2025
Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

Умєров: Під час перемовин в США вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують доопрацювання

23:45 30.11.2025
Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

Зеленський про перемовини у Флориді: важливо, що є конструктив у розмові, будемо працювати далі

22:58 30.11.2025
Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

Умєров про переговори з США: маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру

19:42 30.11.2025
WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

WSJ: США та Україна обговорюють можливі терміни виборів і варіанти територіального обміну з РФ

19:28 30.11.2025
Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

Кислиця назвав "гарним початком" зустріч української та американської делегацій на перемовинах у Флориді

18:36 28.11.2025
Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

Україну на перемовинах представлятимуть Гнатов, Умєров, представники МЗС і розвідки - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" продовжить блокування трибуни на засіданні Ради – співголова фракції

Переговори між США та Україною в неділю були зосереджені на питанні нових фактичних кордонів – ЗМІ

МЗС: Україна не здійснює жодних дій проти Казахстану, всі зусилля спрямовані на відсіч російської агресії

МЗС Казахстану висловило протест після удару по нафтовому терміналу РФ у Чорному морі

Кличко назвав п’ять ключових дій для зміцнення довіри та авторитету України

Відставка голови Офісу президента не повинна стати імітацією змін - Фріз

Порошенко про відставку Єрмака: потрібна єдність, нова проєвропейська коаліція і новий професійний уряд

Єврокомісія про відставку Єрмака: Ми бачили новини, стежимо за ситуацією

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА