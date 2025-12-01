Мелоні наголосила на важливість "зближення поглядів" між Європою та США для миру в Україні

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні у понеділок вдень провела телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, щоб обговорити зустрічі у Флориді між делегаціями США та України щодо мирного процесу.

"Прем'єр-міністр Мелоні разом з іншими лідерами прокоментувала результати цього нового етапу переговорів, наголосивши на послідовно конструктивному підході президента Зеленського. Вона також повторила важливість зближення поглядів між європейськими партнерами та США як основи для досягнення справедливого та міцного миру", - йдеться у повідомленні на сайті італійського уряду.

Як зазначили у Римі, напередодні зустрічей між спеціальним посланником президента США Дональда Трампа з російською стороною, Мелоні "висловила сподівання, що Москва, своєю чергою, запропонує конкретний внесок у переговорний процес".