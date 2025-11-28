15:42 28.11.2025
"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради
Фото: https://eurosolidarity.org/
Партія "Європейська Солідарність" закликає до негайного скликання засідання Верховної Ради. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою партії в п’ятницю.
"Вимагаємо негайного скликання засідання Верховної Ради, бо зараз ризики схожі на ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Час повернути парламенту суб’єктність та його конституційну роль", - вказується в повідомленні.
Партія продовжує наполягати на відставці повного складу Кабінету міністрів України і формування уряду національної єдності, а також на відставці Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України.