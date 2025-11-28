Інтерфакс-Україна
Політика
15:42 28.11.2025

"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради

1 хв читати
"Євросолідарність" вимагає негайного скликання засідання Верховної Ради
Фото: https://eurosolidarity.org/

Партія "Європейська Солідарність" закликає до негайного скликання засідання Верховної Ради. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою партії в п’ятницю.

"Вимагаємо негайного скликання засідання Верховної Ради, бо зараз ризики схожі на ті, що були на початку повномасштабного вторгнення. Час повернути парламенту суб’єктність та його конституційну роль", - вказується в повідомленні.

Партія продовжує наполягати на відставці повного складу Кабінету міністрів України і формування уряду національної єдності, а також на відставці Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

 

Теги: #заява #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:37 28.11.2025
"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

"Динамо" припинило співпрацю з Шовковським

19:12 27.11.2025
"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

"Євросолідарність" наполягає на зустрічі президента з усіма фракціями та виключення з переговорної групи по "мирній угоді" скомпрометованих осіб

20:26 25.11.2025
"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

"Європейська солідарність" закликала депутатів фракції "Батьківщина" об’єднатись у роботі з відновлення субʼєктності парламенту

08:10 24.11.2025
Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

Делегації України і США за результатами переговорів у Женеві оприлюднили спільну заяву

15:47 23.11.2025
Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

01:27 23.11.2025
Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

Лідери NB8 підтвердили підтримку суверенітету України та намір продовжувати постачання зброї у рамках зміцнення оборони Європи

16:12 22.11.2025
Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

Європейські лідери заявили про необхідність додаткової роботи над проєктом мирного плану із 28 пунктів

14:52 21.11.2025
Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

Лінія фронту в Україні є відправною точкою для порозуміння - заява європейських лідерів після розмови із Зеленським

14:18 21.11.2025
Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО

Верховний Суд розглядає позов Порошенка щодо санкцій РНБО

18:45 20.11.2025
Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

Порошенки передали військовим 900 тисяч квадратних метрів для маскувальних сіток

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Ми очікуємо на організацію візиту Президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді

Треба припинити політичні ігрища, парламент воюючої країни має працювати об'єднано – Зеленський

В ЄК назвали чотири принципи як основу для запропонованих варіантів фінансування України на 2026-2027рр

Мирна угода в Україні малоймовірна до весни — Стубб закликає підтримувати Київ попри корупційний скандал

Звільнення Галущенка та Гринчук недостатньо, потрібна відставка всього уряду, вважають депутати "Голосу" і "ЄС"

ОСТАННЄ

Більшість українців вважає, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в Україні збільшився – опитування

Більшість українців вважають, що події в державі розвиваються в неправильному напрямку, і підтримують відставку Кабміну – опитування

Порошенко на позачерговому саміті ЄНП: мир не може бути побудований на легалізації агресії

Україна формує нову систему переходу від військової служби до цивільного життя – нардеп Тарасенко

Безпека України може визначатися лише із залученням України - Зеленський після розмови зі Стуббом

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Расмуссен закликав Європу не чекати на США та розмістити до 20 тис. військ за лінією фронту України й створити повітряний щит

Зеленський і Стармер скоординували позиції перед зустріччю Коаліції охочих

Стубб: Наступні дні будуть вирішальними для наших зусиль щодо досягнення справедливого та тривалого миру в Україні

Ініціативна група "Першого грудня" про заяву президента США: наші козирі – гідність, свобода і солідарність

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА