Російський план неприйнятний у будь-якій формі – заява "Євросолідарності"

Партія "Європейська солідарність" виступила з заявою про неприйнятність опублікованого американсько-російського плану з 28 пунктів щодо припинення війни в Україні та з критикою української переговорної групи, яка поїхала до Швейцарії у неділю.

"Російський план неприйнятний у будь-якій формі. Український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованим на принципах міжнародного права і на тих червоних лініях, які не підлягають торгу — наші території, наша армія, наша мова, наша віра, наша свобода", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті політсили в неділю.

В "Євросолідарності" наголошують, що зараз момент, коли історія не дозволяє помилятися, і "кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом". "Саме тому необхідно сказати відверто й дипломатично чітко: так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка. І пастка не просто технічна чи процедурна — пастка політична, геополітична, а головне — російська. Це видно неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики", - наголошують в політсилі.

Склад переговорної групи від України, яка у неділю бере участь в перемовинах в Швейцарії з представниками країн-партнерів, у "Євросолідарності" критикують через те, що деякі її учасники є фігурантами розслідування справи про корупцію в енергетичній сфері і це може вдарити по її репутації.

"Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах "плівок Міндіча" - у справі, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися від відповідальності. Не можна змішувати ці речі… Переговори мають вести сильні, досвідчені, бездоганно довірені переговорники", - йдеться в заяві.

В партії зазначають, що переговори мають відбуватися за участі європейських партнерів і без жодної присутності осіб, заплямованих корупційними скандалами.

"Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей. Але для того, щоб світ почув нас — ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Це єдиний шлях до сильної позиції на переговорах", - наголошують в "Євросолідарності".

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу президента Андрій Єрмак, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. А також начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов, Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський, заступник Голови Служби безпеки України Олександр Поклад, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз.

В свою чергу CNN, опираючись на слова американського високопосадовця, повідомило, що міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл та його команда в суботу приземлилися в Женеві, де проведуть зустрічі з високопосадовими українськими чиновниками для обговорення подальших кроків до миру. За інформацією видання, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.

Раніше у неділю Єрмак також повідомив про початок роботи в Женеві на чолі української делегації. "Провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Еммануелем Бонном, Гюнтером Зауттером. Наступна зустріч – із делегацією США. Налаштовані дуже конструктивно", - написав він в Телеграм.

Зеленський також повідомив про зустріч української команди з командами країн-партнерів для роботи над припиненням війни та висловив сподівання в її результативності. "Добре, що дипломатія активізована і що розмова може бути конструктивною. Українська та американська команди, команди наших європейських партнерів – у тісному контакті, і я дуже сподіваюсь, що буде результат", - написав він.