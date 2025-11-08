Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк розцінює політику чинної угорської влади не як антиукраїнську, а як націлену проти ЄС та НАТО.

"(Це) троянський кінь Москви і Китаю всередині Європейського Союзу. І якщо ЄС буде тягнути, як він це робить зараз, і не реагувати на Угорщину, це може мати доволі драматичні наслідки в цілому для ЄС. Виходить, ти можеш отримувати гроші з європейських фондів, користуватися безпекою країн-членів НАТО і всіма європейськими преференціями, але публічно працювати на ворога, який виступає проти НАТО і проти Європейського Союзу. І тобі за це нічого не буде. Це створює стимули для інших: значить, так можна", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи зробить ЄС якісь інституційні кроки, щоб запобігти цьому, голова КБФ назвав дуже хорошою історією вибори в Нідерландах: "вона показує, що центристські сили можуть вигравати вибори і боротися з радикалами".

На інше запитання, чи це цілком задача ЄС і НАТО вирішити наявну проблему з Угорщиною, Яценюк відповів ствердно.

"Є дискусії, мовляв, нам треба домовитися, щось зробити для угорської громади, тощо… Підтримую будь-які національні меншини в Україні, і ми це все робили. Україна - європейська держава, яка поважає права національних меншин. Тож це не питання зміни закону, ми змінимо - але Орбан (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ІФ-У) придумає щось нове, бо він є провідником антиєвропейських, відцентрових, радикальних сил: проти свободи слова, проти боротьби з корупцією, проти європейської єдності", - сказав він.

У той же час він додав: "Подивимося, що буде у 2026 році на виборах в Угорщині, вони не за горами".

На питання, чи можуть наразі ЄС і НАТО забезпечити собі довготривалі гарантії безпеки економічного зростання і єдності Європейського Союзу, Яценюк відповів: "Ні. Їм доведеться проводити внутрішні реформи, насамперед, Європейському Союзу".

"Внутрішні реформи по процедурі прийняття рішень, по покаранню тих, хто не виконує спільні рішення. Необхідні реформи ролі і місця Європейської комісії, Європейського парламенту у стосунках з національними урядами та національними парламентами. Мені видається, що Європейський Союз повинен рухатись по шляху Об’єднаних Штатів Європи - перерозподілу функціоналу більше на центр. А зараз відбувається перерозподіл функціоналу більше навпаки - на національні уряди. І це основний політичний меседж таких, як Орбан. Гроші вони беруть з Європейського Союзу, а критикують Європейську комісію, яка їм дає гроші", - сказав він.

За словами Яценюка, структура прийняття рішень в НАТО натомість повинна зробити США залежними від ЄС, як сьогодні ЄС залежний від США, "і ось тоді вони будуть любити один одного довіку".

"Не вірю, що ЄС може бути автономний від США, публічно це кажу. Не в образу європейцям - нашим союзникам, просто такі реалії сьогодні, так склалася повоєнна структура трансатлантичної безпеки", - додав голова КБФ.