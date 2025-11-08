Інтерфакс-Україна
Політика
11:38 08.11.2025

Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк

3 хв читати
Проблема стосунків з Угорщиною – це проблема не України, а ЄС і НАТО, переконаний Яценюк
Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк розцінює політику чинної угорської влади не як антиукраїнську, а як націлену проти ЄС та НАТО.

"(Це) троянський кінь Москви і Китаю всередині Європейського Союзу. І якщо ЄС буде тягнути, як він це робить зараз, і не реагувати на Угорщину, це може мати доволі драматичні наслідки в цілому для ЄС. Виходить, ти можеш отримувати гроші з європейських фондів, користуватися безпекою країн-членів НАТО і всіма європейськими преференціями, але публічно працювати на ворога, який виступає проти НАТО і проти Європейського Союзу. І тобі за це нічого не буде. Це створює стимули для інших: значить, так можна", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи зробить ЄС якісь інституційні кроки, щоб запобігти цьому, голова КБФ назвав дуже хорошою історією вибори в Нідерландах: "вона показує, що центристські сили можуть вигравати вибори і боротися з радикалами".

На інше запитання, чи це цілком задача ЄС і НАТО вирішити наявну проблему з Угорщиною, Яценюк відповів ствердно.

"Є дискусії, мовляв, нам треба домовитися, щось зробити для угорської громади, тощо… Підтримую будь-які національні меншини в Україні, і ми це все робили. Україна - європейська держава, яка поважає права національних меншин. Тож це не питання зміни закону, ми змінимо - але Орбан (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – ІФ-У) придумає щось нове, бо він є провідником антиєвропейських, відцентрових, радикальних сил: проти свободи слова, проти боротьби з корупцією, проти європейської єдності", - сказав він.

У той же час він додав: "Подивимося, що буде у 2026 році на виборах в Угорщині, вони не за горами".

На питання, чи можуть наразі ЄС і НАТО забезпечити собі довготривалі гарантії безпеки економічного зростання і єдності Європейського Союзу, Яценюк відповів: "Ні. Їм доведеться проводити внутрішні реформи, насамперед, Європейському Союзу".

"Внутрішні реформи по процедурі прийняття рішень, по покаранню тих, хто не виконує спільні рішення. Необхідні реформи ролі і місця Європейської комісії, Європейського парламенту у стосунках з національними урядами та національними парламентами. Мені видається, що Європейський Союз повинен рухатись по шляху Об’єднаних Штатів Європи - перерозподілу функціоналу більше на центр. А зараз відбувається перерозподіл функціоналу більше навпаки - на національні уряди. І це основний політичний меседж таких, як Орбан. Гроші вони беруть з Європейського Союзу, а критикують Європейську комісію, яка їм дає гроші", - сказав він.

За словами Яценюка, структура прийняття рішень в НАТО натомість повинна зробити США залежними від ЄС, як сьогодні ЄС залежний від США, "і ось тоді вони будуть любити один одного довіку".

"Не вірю, що ЄС може бути автономний від США, публічно це кажу. Не в образу європейцям - нашим союзникам, просто такі реалії сьогодні, так склалася повоєнна структура трансатлантичної безпеки", - додав голова КБФ.

Теги: #угорщина #нато #єс #яценюк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:00 08.11.2025
Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє – спільні підприємства в сфері ВПК

Яценюк: В Україні економіка воєнного часу, а її майбутнє – спільні підприємства в сфері ВПК

11:56 08.11.2025
В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

В РФ ніколи не буде свого Віллі Брандта, який визнає злочини проти українців, переконаний Яценюк

11:27 08.11.2025
Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

11:15 08.11.2025
Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

Інвестиції після війни робитимуться насамперед у ВПК, енергетику, інфраструктуру та фінанси – Яценюк

10:08 08.11.2025
США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

США звільнили Угорщину від американських санкцій за використання російської нафти і газу на рік - ЗМІ

19:23 07.11.2025
У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

18:19 07.11.2025
Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

10:46 07.11.2025
Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

Нардеп В'ятрович про узгодження з Угорщиною закону про зміни в освіті: Його ніхто не бачив в очі в парламенті

10:02 07.11.2025
ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

05:46 07.11.2025
Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

Україна, Литва, Польща, Словаччина та США посилюють співпрацю для диверсифікації постачання газу до Європи - Міненерго

ВАЖЛИВЕ

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан би не переміг, якби вибори відбулися зараз, але до весни ще багато часу - депутат Закарпатської облради Цебер

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

ОСТАННЄ

Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат

Розмови політиків про вибори зараз безвідповідальні по відношенню і до країни, і до власної політичної кар'єри – Яценюк

Орбан вважає, що на заваді зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті стоять лише 1-2 питання

Сибіга: Бажаємо народу Грузії реалізувати свої європейські прагнення попри дії нинішнього уряду

В Євросолідарності заявляють про медіаатаки на їх нардепів, зокрема, Княжицького та Сюмар

Майбутній уряд Чехії може зменшити підтримку України

Суд скасував домашній арешт керівника апарату КМДА Загуменного і відсторонення його від посади - КМДА

Ексглава "Укренерго" Кудрицький допускає, що в майбутньому може зайнятися політичною діяльністю

Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

Климпуш-Цинцадзе: Україна не має права ігнорувати зауваження, викладені у звіті Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА