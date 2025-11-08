Інтерфакс-Україна
Політика
11:27 08.11.2025

Яценюк: Під час переговорів про вступ до ЄС не можна отримати все і нічим не поступитися

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем’єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк заявляє, що дата вступу України в Європейський Союз не є пріоритетним питанням, але сам цей процес є безальтернативним, а забезпечити інтерес України в ньому можна лише в результаті складного переговорного процесу, в якому польська сторона може виступити найціннішим радником.

"Ключова річ – завершення війни і збереження української держави, а вступ – бюрократичний процес, який повинен рухатись… Бюрократичний процес повинен бути забезпечений урядом бездоганно, але ключове завдання - це збереження української держави, щоб було кому вступати в Європейський Союз", - сказав Яценюк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він назвав звіт Європейської комісії у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, дуже позитивним для України. "Я подивився звіт Єврокомісії і, кажу серйозно, хочу привітати нас з тим, що у стані війни країна отримала дуже позитивні оцінки. Чи є прогалини, - є, але з ними можна працювати", - сказав голова КБФ.

При цьому він наголосив, що розмови про вступ до ЄС чи нейтралітет вже не є дискусійними. "Саме через таку дискусію Путін прийняв рішення атакувати Україну. Вічна невизначеність як політичних сил, так і населення, яке було під впливом цих політичних сил. Катастрофічна історія, яка переслідує Україну. Що ще має статися в Україні, щоб зрозуміти, що наш шлях тільки в один бік - це Європейський Союз і НАТО, якщо ми хочемо мати свою державу", - сказав Яценюк.

На питання про те, як мінімізувати втрати від вступу до ЄС, він відповів, що "це процес переговорів". "Не можна отримати все і нічим не поступитися. Це ми просимося до цього клубу, а не нас кличуть, і там свої правила. Завдання переговорників, щоби плюсів було більше, ніж мінусів. Не можна вилучити всі мінуси, тоді ніколи не завершиш переговорний процес. Це буде дуже складний процес, бо це про гроші, про конкурентоздатність, про частку ринку, про субсидії, про дотації – тобто це вкрай складна робота", - додав експрем’єр.

І для цього, наголосив Яценюк, Україні "будуть потрібні поляки з їхнім досвідом, щоб правильно пройти переговори".

