В Євросолідарності заявляють про медіаатаки на їх нардепів, зокрема, Княжицького та Сюмар

Фото: https://www.facebook.com/petroporoshenko

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив про початок дискредитаційної кампанії проти його однопартійців.

"Нова хвиля фейків… Останнім часом під атакою багато членів нашої команди. Власне, ті, хто роками стоїть на захисті української ідентичності, демократії та армії. Так само атакують активістів, волонтерів, військових, антикорупціонерів. Роблять усе, що Європейська комісія вимагає припинити. Супроти інакодумців використовують тітушок: фізичних та інформаційних. Бо псевдоексперти і "гімнотворці" з кримінальним минулим — це такі самі тітушки… Не хочу нагадувати, як і де вони всі закінчили", - написав Порошенко у Facebook у четвер.

"Ті, хто мав би боротися з дезінформацією, самі її створюють. Плодять інформсміття проти опозиції і допомагають кремлю атакувати українську демократію", - додав він.

За словами політика, однією з цілей став народний депутат, експрезидент Національної телекомпанії України Микола Княжицький. Порошенко зазначив, що той був активним учасником Помаранчевої революції та Революції гідності, співавтором закону про українську мову.

Лідер партії опублікував спільне фото з Княжицьким та його сином, військовослужбовцем ЗСУ, під час поїздки на фронт.

Сам Княжицький у Facebook повідомив, що звернувся до Служби безпеки України "з проханням перевірити обставини спроб дискредитації мене особисто та української правоохоронної системи, яка здійснюється з боку медіаресурсів Віктора Медведчука та російського ФСБ".

"Очевидно, що дискредитація українських державних інституцій та політиків є свідомою політикою Російської Федерації як держави-агресора. Повномасштабне вторгнення в Україну мало первісну мету - повалення конституційного ладу України та поставлення на чолі нашої країни зрадників, які керуватимуться з Кремля. Але оскільки це не вдалось, Росія намагається досягнути своїх цілей за рахунок бойових дій на фронті та інформаційних спецоперацій по всій країні, спільна мета яких однакова – дестабілізація країни, та підбурювання окремих представників суспільства до повалення конституційного ладу та ліквідації державних інституцій на користь держави-агресора. Частиною цього плану є інформаційна кампанія проти мене", - написав він, також перерахувавши в заяві назви телеграм-каналів, які займалися розповсюджуванням відповідних дописів.

Княжицький також заявив, що "поняття не має, що саме їх тригернуло знову і чому вони почали кампанію проти мене" і повідомив, що кампанію почали і проти іншої народної депутатки від "Євросолідарності" Вікторії Сюмар, також учасниці Євромайдану, співзасновниці кампаній Стоп цензурі! та Чесно.

За словами Сюмар, невідомі почали публікувати її фото з відпочинку з 2016 року і звинувачувати її та інших політиків перетинати кордон не для роботи, а для власних потреб.

"Зараз ми не просто забули про літаки і подорожі, ми живемо в країні, в якій купа абсурдних обмежень. Бо чому заборона на виїзд стосується тисяч жінок - депутаток місцевих рад, які безкоштовно працюють на громаду і отримали голоси людей, ніхто так і не пояснив. Бо пояснення, що "всі втечуть" не працює. Хто хотів - той втік, слугу Куницького он можна згадати, нічого йому не завадило втекти. А от багато жінок просто поклали мандати. І більше ніколи після подібних принижень не балотуватимуться. Бо нинішнім можновладцям дуже вже сподобався інструмент, коли всіх "своїх" можна преміювати "випуском", а "чужих" тримати на ланцюжку", - написала вона у Facebook.

Як повідомлялося, у 2023 році Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою депутати, судді та інших посадовці не могли виїхати за межі України без дозволу керівництва. Заборона поширювалась, зокрема, на жінок, інвалідів та чоловіків старше 60 років. 4 листопада 2025 року Апеляційний адміністративний суд визнав цю постанову уряду незаконною.