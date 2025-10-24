Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16602

Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США, план полягає у тому, щоб зробити спільні рішучі кроки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Отже, по-перше, ми не плануємо, ми не шукаємо способу, як зупинити Путіна і як закінчити цю війну без Сполучених Штатів. Тож наш план полягає в тому, щоб разом зробити рішучі кроки", - сказав він під час пресконфреренції разом із лідерами країн Коаліції охочих і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Окремо президент зазначив, що Путін хоче "розділити нас, зробити нас слабшими", тому необхідно разом тиснути на нього.