Трамп має інструменти тиску на Путіна для завершення війни, стверджує Порошенко

Фото: Gretos Skaraitienės / BNS nuotr.

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в інтервʼю литовському виданню BNS заявив, що у президента США Дональда Трампа є "козирі", завдяки яким він може змусити Володимира Путіна зупинити війну.

"Чого хоче Путін? Путін намагається показати свою міжнародну перемогу, але це неможливо. Він хоче усунути США від українського питання, щоб Америка стала неактивною в цьому процесі", – пояснює Порошенко.

Він переконаний, що після успіху мирного процесу в Ґазі Трамп рішуче налаштований на прогрес щодо війни в Україні.

"У Трампа є так звані "козирі", які можуть тиснути на Путіна. Що це? По-перше, ракети Tomahawk, які США могли б передати Україні. По-друге, нова хвиля систем ППО з боку США. По-третє, нові винищувачі F-16. Інше – фінансова допомога. І ще один "козир" – санкції. Усі ці інструменти – способи тиску на Путіна, щоб він зупинив війну. Я впевнений, що Трамп скористається цими можливостями. Він розуміє, що у Путіна немає іншого вибору, окрім як зупинити війну", – сказав Порошенко.

Він вважає, що навіть повідомлення Трампа про те, що він готовий надати Україні ракети Tomahawk вже є дуже позитивним знаком, оскільки раніше він цього не обіцяв.

Як повідомляється на сайті політсили, у Вільнюсі Порошенко взяв участь у Політичній асамблеї Європейської народної партії, асоційованим членом якої є ""Євросолідарності". Під час виступу політик закликав партнерів пришвидшити переведення економіки на військові рейки, використати досвід України у відсічі агресії і навчитись жити без російської нафти та газу.