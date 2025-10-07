Зеленський обговорив із міністром фінансів Данії продовження оборонної співпраці

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим, з яким обговорив продовження оборонної співпраці.

"Сьогодні з міністром говорили про продовження оборонної співпраці, участь данських компаній у відбудові України та розвиток спільних проєктів. Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що Україна розраховує на продовження таких продуктивних відносин.

Окрім того, президент повідомив, що перед зустріччю з міністром прийняв вірчі грамоти від нового посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена та привітав його із початком дипломатичної місії.

Зеленський подякував прем’єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, уряду та всьому данському народові за постійну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення.