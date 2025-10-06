Інтерфакс-Україна
Політика
17:15 06.10.2025

Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

1 хв читати
Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

Україна та Данія підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який дасть змогу більшій кількості українських оборонних компаній виробляти продукцію в Данії, повідомив міністр промисловості, бізнесу та фінансів цієї країни Мортен Бьодсков.

"Минулого місяця ми вітали першу українську оборонну компанію, готову розпочати виробництво в Данії, а саме Fire Point, і ми готові вітати ще більше. Сьогодні ми підпишемо меморандум про взаєморозуміння, який прокладе шлях для більшої кількості українських компаній виробляти в Данії", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Бьодсков наголосив, що це допомагає як українському народу, це також відчинає двері для данської промисловості до нових технологій, новаторських інновацій та експертизи.

Окремо міністр зазначив, що Данія продовжує шукати нові способи інвестування, і "сотні мільйонів євро вже витрачено на інвестиції".

Теги: #данія #україна #dfnc3 #мортен_бьодсков

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:51 06.10.2025
Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

Українська Fire Point зможе розпочати виробництво в Данії вже найближчими місяцями - міністр оборони

16:37 06.10.2025
Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

Україна та Нідерланди планують завершити і підписати меморандум щодо спільного виробництва дронів – комюніке

16:34 06.10.2025
Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

Словаччина прагне посилити співпрацю з Україною у сфері ОПК - міністр оборони

16:32 06.10.2025
Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

Міністр оборони Словаччини: Україна потребує безпекових гарантій, і підтримка її вступу до ЄС є однією з них

13:48 06.10.2025
Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

Литва запропонувала ініціативу "Діти насамперед. Захистимо майбутнє України" - премʼєрка Ругінене

13:42 06.10.2025
Україна і Литва домовилися про захист критичної інфраструктури - премʼєрка Ругінене

Україна і Литва домовилися про захист критичної інфраструктури - премʼєрка Ругінене

13:38 06.10.2025
Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

Україна і Литва домовилися продовжувати посилювати санкційний режим проти РФ - Свириденко

07:22 04.10.2025
У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

У Данії знову заявили про провокації російських військових кораблів у протоках

18:05 03.10.2025
Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

15:25 03.10.2025
Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

Поставки зброї зі США продовжуються, переговори щодо угоди про дрони йдуть за планом - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

Зеленський порушував питання передачі Україні Tomahawk на зустрічі з Трампом, рішення ще не прийнято - Келлог

Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

ОСТАННЄ

"Слуга народу" планує провести Раду коаліції з прем'єром 6 жовтня

Нардеп Сірко: Після перемоги партії Бабіша Україна втратила підтримку Чехії в протистоянні з РФ

Нардеп Мережко: Попри перемогу популістів на парламентських виборах у Чехії, підтримка України збережеться

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Кабмін перенаправив 143,1 млн грн на організаційне і інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради

Голова євроінтеграційного комітету пропонує об’єднати два законопроєкти щодо адаптації українського права до норм ЄС

Військові та їх родини з Києва отримають від 1,2 до 2,5 тис грн до Дня захисників - розпорядження

"Євросолідарність" ініціює переспрямування 200 млрд грн на потреби ЗСУ в проєкті держбюджету-2026, повідомив Порошенко

Україні слід припинити гратися з проросійськими силами — нардеп Сірко про уроки виборів у Молдові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА