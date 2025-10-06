Міністр промисловості Данії анонсував меморандум для залучення українських підприємств ОПК до виробництва в його країні

Україна та Данія підпишуть меморандум про взаєморозуміння, який дасть змогу більшій кількості українських оборонних компаній виробляти продукцію в Данії, повідомив міністр промисловості, бізнесу та фінансів цієї країни Мортен Бьодсков.

"Минулого місяця ми вітали першу українську оборонну компанію, готову розпочати виробництво в Данії, а саме Fire Point, і ми готові вітати ще більше. Сьогодні ми підпишемо меморандум про взаєморозуміння, який прокладе шлях для більшої кількості українських компаній виробляти в Данії", - сказав він на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у понеділок.

Бьодсков наголосив, що це допомагає як українському народу, це також відчинає двері для данської промисловості до нових технологій, новаторських інновацій та експертизи.

Окремо міністр зазначив, що Данія продовжує шукати нові способи інвестування, і "сотні мільйонів євро вже витрачено на інвестиції".