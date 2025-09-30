Президент Польщі пропонує криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25

Президент Польщі Кароль Навроцький ініціював законопроєкти, якими пропонується криміналізувати заперечення "злочинів", скоєних українськими націоналістами, повідомила канцелярія президента Польщі.

В офіційному документі на сайті президента йдеться про те, що до Сейму подали проект про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польської нації, а також до Кримінального кодексу.

На думку Навроцького, ці зміни протидіятимуть поширенню на території Польщі "неправдивих заяв щодо злочинів", скоєних членами Організації українських націоналістів під керівництвом Бандери та Української повстанської армії, а також іншими українськими формуваннями, які, як зазначено у тексті, "співпрацювали з німецьким третім рейхом". Йдеться про заперечення "злочинів геноциду, скоєних проти поляків на Волині".

Окрім того, законопроєкт посилює покарання за організацію і незаконний перетин державного кордону. Ці положення були включені до попереднього президентського законопроєкту про внесення змін до закону про допомогу громадянам України.

Законопроєкт став наслідком вето попереднього закону. Навроцький не підписав його, адже вважає, що допомога за програмою "800+" має виплачуватися тільки українцям, які працюють. Натомість Навроцький подав власний проєкт, яким пропонується обмежили пільги для громадян, які не працюють. Інші ж пропозиції президента Польщі як, наприклад, щодо покарання за поширення "бандеризму" та продовження процесу надання польського громадянства, не були враховані.

Сейм Польщі 12 вересня ухвалив урядовий законопроєкт про допомогу іноземцям, який посилює умови доступу іноземців до виплати допомог, таких як програма "800+" та "Добрий старт", а також легалізує перебування біженців війни з України в Польщі до 4 березня 2026 року.