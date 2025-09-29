Сибіга пов'язав висловлення Орбана про незалежність України з його "залежністю від російських енергоносіїв" та пропаганди

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву прем'єр-міністра Угорщини щодо порушення повітряного простору України угорськими дронами-розвідниками.

"Хороша новина полягає в тому, що прем'єр-міністр Орбан визнав, що деякі дрони дійсно вторглися в повітряний простір України з Угорщини. Міністре Сійярто, як там ваш твіт про "фейк"? Не дуже добре?", - написав Сибігі у соціальній мережі Х у понеділок.

"Але погана новина полягає в тому, що прем'єр-міністр залишається під впливом російської пропаганди", - додав він.

"Ми з нетерпінням чекаємо на його думку щодо державного суверенітету та незалежності, коли він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, як неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери", - наголосив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося раніше у цей день, Орбан у подкасті Harcosok órája заявив, що начебто Україна "не є незалежною країною. Україна не є суверенною державою". За його словами, Україну утримує Захід. "Ми даємо їй зброю. Україна не має поводитися, ніби вона суверенна", - сказав він. За словами Орбана, "якщо Захід вирішить, що завтра не дасть жодного форинта, Україна може збанкрутувати".

Як повідомлялося раніше, 26 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські військові фіксували порушення повітряного простору країни з боку невідомих дронів-розвідників, які летіли з Угорщини. Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сіярто у некоректній і недипломатичній формі відповів на заяву українського президента. Очільник МЗС України Андрій Сибіга в свою чергу відповів Сіярто. Потім Генштаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня 2025 року радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об’єкту типу дрон. Було опубліковано мапу маршруту безпілотника з Угорщини в Україну, і Сіярто назвав це "фейком".