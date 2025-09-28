Інтерфакс-Україна
Політика
21:08 28.09.2025

Лідер "Євросолідарності" вважає реальними безпековими гарантіями лише готовність союзників воювати на боці України

1 хв читати
Лідер "Євросолідарності" вважає реальними безпековими гарантіями лише готовність союзників воювати на боці України
Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що реальні безпекові гарантії – це готовність союзників воювати на боці України, а єдиний механізм, який забезпечує таку гарантію – стаття 5 Північноатлантичного договору.

"Безпекові гарантії означають, що країна, яка нам надає безпекові гарантії, буде сама разом з нами воювати з Росією. Вона не тільки буде давати гроші. Вона не буде давати тільки зброю. Вона має взяти на себе зобов’язання воювати з Росією", – говорить Порошенко в інтервʼю на телеканалі "Прямий".

Він переконаний, що це можливо, тому що саме про це пише стаття 5 НАТО.

"Ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО, або НАТО-стайл. Наприклад, тільки дві країни зараз мали щось подібне. Це Фінляндія, яка отримала позицію, що стаття 5 НАТО навіть до вступу в члени Альянсу буде застосовуватися. Про що стаття 5? Вона дуже коротка. Напад на одну із країн членів НАТО кваліфікується іншими країнами, як напад на себе. Отже, напад на Хорватію чи Румунію – це напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням збройних сил Сполучених Штатів і Британії", – зазначив Порошенко.

 

Теги: #безпека #гарантії #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 28.09.2025
Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко

Головною метою Мінських угод було уникнути повномасштабного вторгнення - Порошенко

22:03 26.09.2025
Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

Глобальна безпека сьогодні залежить від міцних альянсів і рішучості зупинити агресію - МЗС

12:15 26.09.2025
Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

Порошенку 60: найкращий подарунок – донат "Справі Громад" на детектори дронів для військових, який подвоїть ювіляр

01:56 26.09.2025
МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

18:36 25.09.2025
РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

РФ отримує від транзиту через нафтопровід "Дружба" кошти на тисячу "шахедів" на день

10:37 24.09.2025
Порошенко обговорив з повіреною у справах США в Україні потреби ЗСУ та посилення тиску на РФ

Порошенко обговорив з повіреною у справах США в Україні потреби ЗСУ та посилення тиску на РФ

23:17 23.09.2025
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни – Зеленський

11:58 22.09.2025
Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

Зеленський підписав закон про державні гарантії для нагороджених "Хрестом бойових заслуг"

11:46 21.09.2025
УЧХ розпочав проєкт безпеки для дітей

УЧХ розпочав проєкт безпеки для дітей

22:51 19.09.2025
Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

Кислиця заявив про прогрес в переговорах про гарантії безпеки для України зі США та європейськими союзниками - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Сіярто заявив, що Зеленський "втрачає глузд через свою антиугорську одержимість"

МЗС КНР: підтримуємо Європу у політичному врегулюванні війни в Україні

ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою України

На зустрічі з президентом піднімалося питання виборів, їх проведення неможливе - нардеп

Моді заявив, що підтримує мирні ініціативи США щодо України

ОСТАННЄ

Венс: Останнім часом росіяни відмовляються від будь-яких двосторонніх або тристоронніх зустрічей

Україна вітає рішення Радбезу ООН щодо відновлення санкцій проти Ірану - Зеленський

Президент Україні і прем’єр Норвегії обговорили ППО й інциденти з дронами в Європі

У Молдові відбуваються вибори до парламенту

Екзитполів за результатами парламентських виборів у Молдові не буде

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Росії не вдалося увійти в раду Міжнародної організації цивільної авіації ООН через війну проти України

Британський ексдепутат ЄП зізнався в хабарях за проросійську позицію, його зв'язковим був депутат від ОПЗЖ

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Глава МЗС Угорщини відреагував на заборону в'їзду в Україну угорським військовим згадкою про членство в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА