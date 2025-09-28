Лідер "Євросолідарності" вважає реальними безпековими гарантіями лише готовність союзників воювати на боці України

Фото: https://eurosolidarity.org/2025

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що реальні безпекові гарантії – це готовність союзників воювати на боці України, а єдиний механізм, який забезпечує таку гарантію – стаття 5 Північноатлантичного договору.

"Безпекові гарантії означають, що країна, яка нам надає безпекові гарантії, буде сама разом з нами воювати з Росією. Вона не тільки буде давати гроші. Вона не буде давати тільки зброю. Вона має взяти на себе зобов’язання воювати з Росією", – говорить Порошенко в інтервʼю на телеканалі "Прямий".

Він переконаний, що це можливо, тому що саме про це пише стаття 5 НАТО.

"Ніяких інших безпекових гарантій, ніж НАТО, або НАТО-стайл. Наприклад, тільки дві країни зараз мали щось подібне. Це Фінляндія, яка отримала позицію, що стаття 5 НАТО навіть до вступу в члени Альянсу буде застосовуватися. Про що стаття 5? Вона дуже коротка. Напад на одну із країн членів НАТО кваліфікується іншими країнами, як напад на себе. Отже, напад на Хорватію чи Румунію – це напад на Сполучені Штати і Британію з повним застосуванням збройних сил Сполучених Штатів і Британії", – зазначив Порошенко.