Президент Україні і прем’єр Норвегії обговорили ППО й інциденти з дронами в Європі

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере.

"Вдячний за підтримку після нічного підлого російського обстрілу, який забрав життя українців. Дуже цінуємо, що Норвегія нам допомагає", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

Він зазначив, що обговорили ППО, потреби України та можливості зміцнитись.

"Також обговорили інциденти з дронами в Європі, які почастішали останнім часом. Єдність європейців точно дасть відповідь на цю загрозу. Скоординували подальші контакти", - зазначив президент України.