Інтерфакс-Україна
Політика
20:04 24.09.2025

Війна РФ підриває репутацію ООН - президент Естонії

1 хв читати
Війна Росії проти України підриває репутацію Організації Об’єднаних Націй, заявив президент Естонії Алар Каріс під час виступу на загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН.

"Незважаючи на неодноразові заклики Генеральної Асамблеї зупинити агресію та взяти курс на мир, Росія продовжує свій жорстокий напад на українську державу та націю. Війна Росії та її воєнні злочини підривають репутацію та довіру як до Ради Безпеки, так і до всієї Організації Об'єднаних Націй", - сказав він у середу.

Він зазначив, що зростаючі порушення повітряного простору сусідніх країн російськими безпілотниками та ракетами є яскравим нагадуванням, що агресія Росії спрямована не лише проти України, а й проти усього регіону.

"Тому єдиним життєздатним шляхом до припинення вогню та справедливого та тривалого миру є посилення колективного міжнародного тиску на Росію, щоб змусити її до миру в Україні та діяти так, як очікується від постійного члена Ради Безпеки", - наголосив він.

Каріс запевнив, що Естонія продовжуватиме робити все можливе для зміцнення здатності України захищатися у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН і виступатиме за притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні, зокрема за злочин агресії.

Теги: #оон #війна #рф

