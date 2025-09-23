Інтерфакс-Україна
Політика
17:11 23.09.2025

На зустрічі президента з фракцією "Слуга народу" питання виборів не обговорювалося - нардеп Леонов

1 хв читати

Член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов (фракція "Слуга народу") заявляє, що під час зустрічі президента України з парламентською фракцією "Слуга народу", яка пройшла 16 вересня, питання виборів не піднімалося і не обговорювалося.

"Ми бачимо розганяється ІПСО по деяким медіа стосовно того, що президент під час зустрічі з народними депутатами говорив про те, що він нібито буде йти на другий строк, і що питання виборів обговорювалося. Я можу сказати як людина, яка була на цій зустрічі - це питання не підіймалося, це питання не обговорювалося", - сказав Леонов в ефірі національного телемарафону у вівторок.

За його словами, головним питанням цієї зустрічі було забезпечення Збройних сил України.

Як повідомлялося, 16 вересня в Офісі президента відбулась зустріч із депутатами "Слуги народу", вона тривала півтори години.

На наступний день, 17 вересня, народний депутат України від цієї фракції Олександр Федієнко заявив, що на зустрічі з президентом питання проведення виборів в України обговорювалося, однак у нинішніх умовах війни провести їх неможливо. Федієнко також зазначив, що президент говорив про необхідність ухвалення "складних рішень" у разі погіршення ситуації на фронті, однак не уточнив, про які саме йдеться.

Теги: #зустріч #леонов #зеленський

