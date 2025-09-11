МЗС Чехії викликає російського посла для пояснень

Міністерство закордонних справ Чехії викликає посла РФ в Празі для пояснень щодо порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі, повідомив міністр закордонних справ Ян Ліпавський у четвер.

"Я вирішив викликати російського посла. Російські дрони в Польщі – це чиста провокація Кремля. Чехія твердо підтримує Польщу. Ми будемо захищати територію Альянсу", - повідомив він у соцмережі Х.

Раніше у четвер міністерство закордонних справ Нідерландів викликало посла РФ в Гаазі для пояснень через інцидент з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, інформує Algemeen Dagblad (AD). 10 вересня міністерство закордонних справ Польщі викликало посла РФ у Варшаві для вручення йому ноти протесту, повідомляє Польська агенція преси (PAP).

Раніше на порталі польського видання Rzeczpospolita з'явилося повідомлення, що понад 20, найімовірніше, 23, російських безпілотників було виявлено під час нічного порушення польського повітряного простору, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35, в операції також брав участь чеський гелікоптер Мі-8.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони.