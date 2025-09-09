Депутат Європарламенту Ґалер закликав розчистити шлях України до членства в ЄС, а Україну припинити санкції проти опозиції

Депутат Європейського парламенту Міхаель Ґалер (Michael Gahler, Німеччина, група європейських народників) відзначив необхідність забезпечення перемир’я для мирних переговорів по Україні, звернувся до держав-членів з закликом розчистити шлях України до членства в ЄС, а до української влади - захистити політичне різноманіття в країні та припинити дії проти представників опозиції, при цьому висловивши підтримку України в процесі реформ.

"Ми також вимагаємо захисту та зміцнення політичного різноманіття, незалежності судової влади та прозорості судових процедур. Ми вимагаємо припинити несучасні та політично мотивовані судові процеси та санкції проти представників опозиції, зберегти парламентський плюралізм та сприяти конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді; а також скасувати всі обмеження на закордонні поїздки членів Верховної Ради, пов'язані з виконанням їхніх повноважень та політичною діяльністю", - сказав Ґалер під час виступу в Європарламенті у вівторок.

Він відзначив при цьому, що українці "захищають не тільки свою територію, а й свій європейський шлях". "Альтернатива очевидна: або ти стаєш частиною вільної Європи, або тебе змушують повернутися до радянського ГУЛАГу. Ми підтримуємо Україну в її процесі реформ, який детально викладено в додатку до Механізму фінансової підтримки України, що публікується щокварталу. У цьому ми маємо певний важіль впливу, оскільки виплати пов'язані з виконанням цих щоквартальних завдань, і якщо вони не виконуються, виплати також скорочуються. На цьому шляху реформ можуть бути і регреси, і помилки. Але слід також підкреслити, що суспільство настільки зріле, що такі помилки можуть бути виправлені під тиском суспільства", - зазначив депутат, згадавши реакцію громадянського суспільства на спробу поставити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальну антикорупційну прокуратуру (САП) під контроль генерального прокурора.

"Україна повинна продовжувати використовувати імпульс реформ: для зміцнення своїх демократичних інститутів, для приведення у відповідність із спільною зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС, для боротьби з корупцією та зловживаннями в судовій системі. Ці кроки не тільки мають вирішальне значення для вступу до ЄС, але й є основою для довіри власного населення до держави та правопорядку", - наголосив Ґалер.

Він констатував, що російське керівництво "прагне не менше, ніж примусового остаточного перемоги Росії над Україною" і продемонструвало небажання припиняти війну.

"Ця війна повинна бути припинена, але мир не можна досягти лише словами. Протягом останніх місяців Росія своїми несерйозними пропозиціями та нечесними переговорами продемонструвала, що хоче продовжувати війну. Тому ми наголошуємо: беззастережне перемир’я є необхідною умовою для будь-яких серйозних мирних переговорів! Доки його не буде, ми маємо посилити нашу військову, матеріальну та фінансову підтримку України, щоб країна могла захистити своє право на самооборону", - сказав євродепутат.

У зв'язку з цим від закликав всі держави прискорити процес євроінтеграції України та позбутися всіх перешкод на цьому шляху. "Тепер необхідно рішуче рухатися вперед – без блокувань та відмовок. Ми закликаємо всі держави-члени діяти конструктивно і розчистити шлях України до членства в ЄС. Необхідно якнайшвидше розпочати переговори щодо кластерів, щоб досягти якомога більшого прогресу в питанні вступу країни до ЄС. Давайте разом надішлемо чіткий сигнал! Україна належить до європейської сім'ї, і ми зробимо все можливе, щоб вона якомога швидше зайняла своє місце в Європейському Союзі. Завдяки ефективним реформам Україна зможе швидше досягти цієї мети", - резюмував Ґалер.