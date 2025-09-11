Президент Фінляндії: Найсильніша гарантія безпеки України - членство в ЄС

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Найпотужніша безпекова гарантія і приклад стратегічної поразки Росії — членство України в ЄС, вважає президент Фінляндії Александр Стубб.

"Найсильніша гарантія безпеки і найсильніший приклад стратегічної поразки путінської РФ - членство України в ЄС. На мою думку, це станеться швидше, ніж здається. Якщо ми хочемо поразки Путіна - треба, щоб Україна остаточно стала європейською", - сказав він на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським в Києві.