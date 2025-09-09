Інтерфакс-Україна
Політика
13:54 09.09.2025

ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта

1 хв читати
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти РФ у тісній координації із США - Кошта
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта наголосив на важливості посилення санкційного тиску на РФ у координації разом із партнерами.

У коаліції охочих ми підготувалися до наступного дня, і коли настане наступний день, коли настане мир, коли ми будемо готові, ми будемо готові надати міцні гарантії безпеки, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні. Але щоб дійти до цього наступного дня,

"Щоб дійти до мирної угоди, нам потрібно посилити тиск на Росію, і для цього нам потрібно: з одного боку, продовжувати підтримувати Україну, а з іншого боку, чинити більший тиск на Росію", - сказав він на пресконференції із прем'єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліня у Ризі.

Кошта підкреслив, що для цього дуже важливо посилити європейські санкції та координувати їх з іншими партнерами, зокрема США.

"І те, що ми робимо зараз - це готуємо 19-й пакет санкцій у тісній координації зі Сполученими Штатами". - заявив він.

Теги: #кошта #санкції #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:55 09.09.2025
Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

12:27 09.09.2025
ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня – Каллас

ЄС планує досягнути 100% від встановленої мети у 2 млн боєприпасів для України до жовтня – Каллас

11:12 09.09.2025
ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

ГУР додав до бази даних понад сто іноземних компонентів, ідентифікованих в російських БпЛА та ракетах

06:29 09.09.2025
США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

США закликають ЄС припинити купівлю російського газу для посилення санкцій проти РФ - ЗМІ

23:46 08.09.2025
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку Росії, Китаю та Ірану - ЗМІ

14:58 08.09.2025
ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

ЄС обговорює можливі санкції проти Китаю за імпорт російських енергоресурсів - ЗМІ

19:37 07.09.2025
Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

Трамп готовий до "другого етапу" санкцій проти РФ

19:31 07.09.2025
Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

Кошта закликав партнерів продовжувати зміцнювати Україну на тлі ескалації РФ

16:06 05.09.2025
Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

Під час зустрічі Зеленський і Фіцо обговорять посилення тиску на РФ та економічні питання, що хвилюють Словаччину - МЗС

15:30 05.09.2025
Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

Фіцо зустрівся з Коштою на прикордонному пункті з Україною

ВАЖЛИВЕ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

ОСТАННЄ

МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Навроцький: Україна у стані війни не може вступати до НАТО, питання членства у ЄС - передчасне

Європарламент вшанував памʼять Андрія Парубія

Україна та Єврокомісія розпочали скринінг за останнім переговорним Кластером

Захід має вимагати від Росії припинення вогню - Порошенко на безпековій конференції у Кембриджі

Рада викликала на засідання голову Фінмоніторингу Проніна

Порошенко закликав заборонити Telegram після вбивства Парубія

Президент Фінляндії анонсував зустріч формату NB8 у середу разом із Зеленським

Військовий Єгор Фірсов закликав голову Деснянської РДА Бахматова спрямувати енергію на службу в ЗСУ

В Києві з Парубієм прощатимуться в понеділок ввечері на Майдані, повідомив Порошенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА