МЗС України на заяви Навроцького: обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги заяви президента Республіки Польща Кароля Навроцького щодо перспектив членства України в НАТО та Європейському Союзі.

У коментарі МЗС зазначається, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє - з Європейським Союзом.

"Крім того, держави-учасниці "Коаліції охочих" нещодавно погодилися, що членство України в ЄС є однією з гарантій безпеки для України.

Водночас важливо усвідомлювати, що членство України у цих альянсах є запорукою безпеки не лише для України, але і для усієї Європи та євроатлантичної спільноти. Це не є перебільшення, а сучасні реалії", - йдеться у коментарі.

У відомстві наголосили, що "ця позиція отримала підтвердження як у рішеннях НАТО і ЄС, так і у численних заявах лідерів країн-партнерів, зокрема Польщі".

"Переконані, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", - йдеться у коментарі.

МЗС підкреслило, що високо цінує продемонстроване Польщею з 2022 року лідерство у підтримці України, зокрема наданні військової допомоги, забезпеченні ефективної роботи логістичного хабу для міжнародної допомоги, що йде в Україну, а також гостинності для мільйонів українських громадян.

"Переконані, що ця солідарність польської держави та народу з Україною сьогодні закладає основу нашого спільного європейського майбутнього.

Україна продовжує активно працювати з усіма партнерами, зокрема і з Польщею, задля досягнення стратегічної мети - повноправного членства в ЄС і НАТО", - додали у МЗС.