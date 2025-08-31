Інтерфакс-Україна
Політика
13:38 31.08.2025

Зеленський та Залужний, а також їх партії отримали б найвищу підтримку українців в разі виборів – соцопитування "Рейтинга"

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії, ексголовнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний має найвищу довіру серед політиків, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" (Rating Group) 21-23 серпня.

Зокрема, Залучному висловили довіру 74% опитаних, діючому президенту Володимиру Зеленському довіряють 68%, керівнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилу Буданову – 59%.

У той же час в разі проведення президентських виборів найбільшу підтримку отримав би Зеленський - за нього проголосували б 35% серед усіх опитаних. Залужний на другому місці, за нього проголосували б 25%.

На парламентських виборах лідирувала б умовна "партія Залужного", за яку готові проголосували 24% опитаних, друге місце займав би умовний "блок Зеленського" (20%). Далі йдуть "Європейська солідарність" (7%), умовні "партія Буданова" (6%) та "партія Азов" (6%).

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) серед 1600 респондентів віком від 18 років в усіх підконтрольних уряду регіонах, де на момент опитування був український мобільний зв'язок. Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України‍. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 2,5% з довірчою ймовірністю 0,95).

Як повідомлялося, під час опитування, проведеного Rating Group 4-5 липня, Залужному висловили довіру 73% українців, Зеленському - 67%, Буданову - 56%. Тоді під час дослідження питання щодо електоральних вподобань не задавали.

Опитування, проведене 20-21 лютого, показувало довіру Залужному на рівні 76%, Зеленському – 65%, про довіру Буданову тоді респондентів не запитували. Тим не менше, можна зробити висновок, що показник рівня довіри щодо всіх трьох за даними опитувань Rating Group є стабільним, змінюється дуже несуттєво в межах статистичної похибки.

Теги: #рейтинг #залужний #вибори #зеленський

