10:00 31.08.2025

Порошенко на місці вбивства Парубія у Львові: зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців

Народний депутат лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив про намір зробити все можливе для того, щоб справа вбивства народного депутата фракції "Європейська солідарність" Андрія Парубія була розслідувана, повідомляється на сайті політсили у неділю.

"Ми точно зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб довести справу Андрія до перемоги", - сказав Порошенко, який з дружиною Мариною приїхав у Львів і побував на місці, де в суботу було вбито Парубія.

Політик заявив: хто б не був виконавцем, за цим злочином стоїть держава-агресор. Він закликав всіх до єдності заради Української держави, за яку все життя боровся Парубій. "Хотів би звернутися зараз до української влади. Цінність єдності Української держави для Андрія була понад усе. Візьміть уроки в Андрія. Це буде корисно і для вас, і для держави. В нас один ворог, і цей ворог Путін. І в нас одна мета. Це Українська держава і український народ. Не забувайте про це, так як ми не забудемо про Андрія. Слава герою і слава Україні", – сказав Порошенко.

За його словами, йому зі співчуттями дзвонять багато людей, у тому числі закордонних колег. "Величезна кількість лідерів, держав, урядів, міністрів закордонних справ, парламентарів разом з нами сьогодні поділяють це горе", – розповів Порошенко.

Як повідомлялося, народний депутат, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік, у місті введено спеціальну операцію "Сирена".

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій - народний депутат VI-IX скликань, у VIII скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету "Львівська Політехніка" за фахом "політологія та соціологія". У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році став співзасновником партії "Свобода". В 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції. Народним депутатом став в 2007 році – від блоку "Наша Україна - Народна Самооборона". В 2012 році обрався до ВР від "Батьківщини" як безпартійний. В 2013-2014 роках був комендантом Майдану і керував Самообороною. В 2014 році обрався до ВР від "Народного фронту", того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером Верховної Ради. В 2019 році став народним депутатом від "Європейської солідарності" як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

 

