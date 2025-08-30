Інтерфакс-Україна
Політика
09:00 30.08.2025

Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

2 хв читати
Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після спільної прессконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде війну проти України з метою відновлення Радянського Союзу та дестабілізації демократичних держав Європи.

"Ми добре бачимо, що в Європі триває війна, розв’язана Росією, яка напала на другу за величиною країну Європи. Україна — це друга за площею країна Європи. Не в межах Європейського Союзу, але на континенті. І вже три з половиною роки, як ця війна триває. Коли слухаєш Путіна, коли цікавишся його доктриною, стає зрозуміло, що він хоче відновити колишній Радянський Союз у територіальному вимірі. Тому справа дуже серйозна", — сказав він в інтерв’ю для LCI.

Коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав Путіна "людожером, що завжди хоче більше", Мерц зазначив: "Так, саме так я і бачу Путіна. Він дестабілізує великі частини нашої країни. Він втручається всюди, зокрема в діяльність у соціальних мережах. За даними наших спецслужб, ми добре знаємо, що щодня він атакує наші інфраструктури. І що щодня він намагається впливати на громадську думку".

Політик наголосив, що Європа вже перебуває у конфлікті з Росією, який виходить далеко за межі України.

"Йдеться не про територіальні претензії. Йдеться про дестабілізацію наших демократій. І ми повинні боротися з цим. Це не просто територіальна війна проти України. Путін не відчуває загрози з боку НАТО. Він просто відчуває загрозу від сили демократії, свободи. Ось чому він не хоче мати це поруч із собою", — зазначив Мерц.

Він також підкреслив, що у Бундестазі існує щонайменше одна партія, яка відверто симпатизує Путіну.

"Є чимало його прихильників. І справді, це те, з чим нам треба впоратися", — додав він.

 

Теги: #думка #єс #рф #мерц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:56 30.08.2025
Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 850 осіб та 106 од. спецтехніки - Генштаб

05:45 30.08.2025
Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові удари РФ по Україні

23:16 29.08.2025
США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

20:02 29.08.2025
Бережна: На Венеційському бієнале встановлено російський триколор - "прапор війни та вбивств", це неприпустимо

Бережна: На Венеційському бієнале встановлено російський триколор - "прапор війни та вбивств", це неприпустимо

11:23 29.08.2025
ЄС в суботу обговорить використання EUR200 млрд російських активів для відновлення України - ЗМІ

ЄС в суботу обговорить використання EUR200 млрд російських активів для відновлення України - ЗМІ

20:43 28.08.2025
Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

Міжнародний конектор з транспортування водню в ЄС через Карпатські гори має бути створений в Україні

20:29 28.08.2025
ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

ЄК оголосила про свої пропозиції щодо початку реалізації спільної з США декларації про торгівлю

17:12 28.08.2025
Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

Мерц засудив атаку по Україні: Росія знову показала своє справжнє обличчя

13:29 28.08.2025
Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

Глава дипломатії ЄС: викликаємо російського посла в Брюсселі

11:37 28.08.2025
В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я був би задоволений, якби вибори вже були

Рубіо, Віткофф і Венс увійдуть у коодинаційну групу зі сторони США щодо підготовки зустрічі з РФ – Зеленський

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та назвав зустріч на Алясці чудовою

Зеленський: сигнал Трампа про гарантії безпеки набагато важливіші, ніж думки Путіна

Реальність в тому, що Росія не має наміру припиняти цю війну найближчим часом – Каллас

ОСТАННЄ

Кияни найкраще оцінюють діяльність "Євросолідарності" і "Голосу" в Раді – КМІС

Гарантії безпеки не працюють, коли на українські міста знову летять дрони і ракети, потрібне зміцнення армії – Порошенко

Запровадження 1 січня 2026р нової електронної акцизної марки призведе до втрати держбюджетом 140 млрд грн - думка

Україна готується до 5го саміту Кримської платформи на рівні лідерів, президент вже надіслав запрошення - Жовква

Гарантії безпеки мають бути в договорі, який потребує ратифікації — голова делегації Ради у ПА НАТО

В "Євросолідарності" назвали перемогою рішення частково скасувати заборону на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад

Через вилучення центральною владою 8 млрд на премії чиновникам "УЗ" в Києві підвищиться ціна на проїзд - нардеп Гончаренко

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

Порошенко назвав припинення роботи "Дружби" довгоочікуваним, Мережко відкидає звинувачення Угорщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА