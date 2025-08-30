Мерц: Путін хоче відновити СРСР, дестабілізує демократії й намагається впливати на громадську думку

Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

Лідер німецького Християнсько-демократичного союзу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після спільної прессконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде війну проти України з метою відновлення Радянського Союзу та дестабілізації демократичних держав Європи.

"Ми добре бачимо, що в Європі триває війна, розв’язана Росією, яка напала на другу за величиною країну Європи. Україна — це друга за площею країна Європи. Не в межах Європейського Союзу, але на континенті. І вже три з половиною роки, як ця війна триває. Коли слухаєш Путіна, коли цікавишся його доктриною, стає зрозуміло, що він хоче відновити колишній Радянський Союз у територіальному вимірі. Тому справа дуже серйозна", — сказав він в інтерв’ю для LCI.

Коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, який назвав Путіна "людожером, що завжди хоче більше", Мерц зазначив: "Так, саме так я і бачу Путіна. Він дестабілізує великі частини нашої країни. Він втручається всюди, зокрема в діяльність у соціальних мережах. За даними наших спецслужб, ми добре знаємо, що щодня він атакує наші інфраструктури. І що щодня він намагається впливати на громадську думку".

Політик наголосив, що Європа вже перебуває у конфлікті з Росією, який виходить далеко за межі України.

"Йдеться не про територіальні претензії. Йдеться про дестабілізацію наших демократій. І ми повинні боротися з цим. Це не просто територіальна війна проти України. Путін не відчуває загрози з боку НАТО. Він просто відчуває загрозу від сили демократії, свободи. Ось чому він не хоче мати це поруч із собою", — зазначив Мерц.

Він також підкреслив, що у Бундестазі існує щонайменше одна партія, яка відверто симпатизує Путіну.

"Є чимало його прихильників. І справді, це те, з чим нам треба впоратися", — додав він.