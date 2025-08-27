Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною" та пропонує почати переговори з Україною та Молдовою без Угорщини за умови згоди 26 держав-членів. Про це йдеться у листі, який Вільнюс розіслав столицям країн ЄС та з яким ознайомилось LRT (Литовське національне радіо і телебачення).

"Оскільки напруженість між Будапештом і Києвом знову спалахує, сподівання на те, що Угорщина зніме своє вето щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу, згасають. Литва, однак, закликає до пошуку обхідного шляху для виходу з глухого кута", - пише мовник на сайті у середу.

Повідомляється, що у листі, надісланому минулого тижня столицям країн ЄС напередодні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені 1–2 вересня, Вільнюс стверджував, що ЄС повинен вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство "реальною і незворотною". Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

У листі також повторно висловлено давній заклик Литви встановити 2030 рік як цільову дату вступу України до ЄС, аргументуючи це тим, що це допоможе обом сторонам спланувати реформи та ресурси. У листі також зазначається, що бездіяльність може послабити суспільну підтримку членства в Україні та підірвати інституційну волю до реформ.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ Кястутіс Будріс заявив мовнику, що Литва наполягає на розблокуванні шляху України в ЄС.

"Будь-яка подальша затримка є геополітично шкідливою як для України, так і для ЄС. Членство України є частиною гарантій безпеки Європи і має важливе значення для довгострокового миру та стабільності", – наголосив він.

Очікується, що пропозиції будуть обговорені в Копенгагені, де міністри на чолі з головою зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас зосередяться переважно на війні в Україні та Близькому Сході.

Однак Європейська комісія висловила скептицизм щодо обходу одноголосності. Речниця Комісії Паула Пінью заявила журналістам у вівторок, що "для відкриття будь-якого розділу переговорів потрібна одноголосність", додавши, що хоча Брюссель продовжує підтримувати реформи України, рішення залишається за Радою.