Політика
18:03 24.08.2025

Венс: росіяни вже визнали, що не зможуть встановити "маріонетковий режим" в Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни, на його думку, виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог.

"Я думаю, що росіяни вперше за 3,5 роки цього конфлікту пішли на значні поступки президенту Трампу. Вони дійсно виявили готовність бути гнучкими щодо деяких своїх основних вимог. Вони говорили про те, що необхідно для закінчення війни", — сказав він в інтерв'ю Meet the Press на телеканалі NBC News.

На його думку, росіяни визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, що було їхньою основною вимогою. "Я не казав, що росіяни поступилися в усьому. Але вони поступилися у визнанні того, що Україна матиме територіальну цілісність після війни. Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, це було головною вимогою на початку", - зазначив віцепрезидент.

Венс не погодився з висновком журналістки про те, що Росія вчергове дурить президента Трампа.

Також він сказав, що саме українці вирішуватимуть, якими будуть територіальні межі їхньої країни. За його словами, за останні кілька тижнів в адміністрації президента Трампа "побачили значні поступки з обох сторін".

"Якщо подивитися на поведінку росіян, то вони не хочуть припинення вогню. І цьому є складні причини. Ми, звичайно, наполягали на припиненні вогню, але, знову ж таки, ми не контролюємо дії Росії, інакше війна закінчилася б 7 місяців тому", - сказав Венс. Однак, за словами Венса, "президент Сполучених Штатів має багато козирів, щоб чинити тиск і спробувати покласти край цьому конфлікту, і саме це ми й будемо робити".

Журналістка Крістін Велкер запитала, як США планують змусити Путіна погодитися на переговори із президентом Зеленським і припинення вогню. Венс відповів, що Трамп вже застосував "агресивний економічний тиск", такий як "вторинні мита для Індії, щоб ускладнити росіянам можливість збагачуватися за рахунок нафти".

"Ми не говоримо про гарантії безпеки, поки війна не закінчиться", - сказав Венс. "Президент Трамп висловився дуже чітко — в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну", — сказав він.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки Росія має бути залученою до питання гарантій безпеки для України, Венс вказав, що "є певні розбіжності в поглядах", і говорити про гарантії до завершення війни зарано.

