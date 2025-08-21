Науседа: Литва готова залучити миротворчі війська та спорядження в межах мандату Сейму



Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Литва готова надати миротворчі війська та власне військове спорядження в межах мандату Сейму, проте наразі зарано говорити про їх направлення до України в межах міжнародної коаліції охочих.



"Поки що ми лише декларували це, це може статися. Ми вирішили зробити стільки, скільки дозволяє мандат Сейму, як миротворчими військами, так і власним військовим спорядженням", – зазначив Науседа в ефірі TV3 Televizija у середу.



За його словами, коаліція охочих наразі визначає свої завдання, і її реалізація відбудеться лише за умови забезпечення зміцнення миру. "Також, з того, що я бачу, немає потреби відправляти війська, бо просто важливіше буде створити інші можливості. Можливо, нас попросять робити інші речі, але в будь-якому разі участь Литви у миротворчій діяльності, ймовірно, не суттєво відрізнятиметься від того, що ми робимо", – додав президент.



Джерело: youtu.be/lFiRaulX4i8?si=TPXaQCAQWA973eJB