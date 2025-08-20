Інтерфакс-Україна
19:23 20.08.2025

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні висунула пропозицію надати Києву колективні гарантії безпеки, але без прийому України в НАТО, повідомляє в середу Bloomberg з посиланням на джерела.

"Мелоні просуває пропозицію, рівнозначну колективним гарантіям в дусі НАТО, але без справжнього членства в альянсі. (...) Згідно з італійським планом, членство України в НАТО не стоїть на порядку денному, але механізм з колективною допомогою - інша краща можливість, заявили люди, знайомі з дискусіями", - інформує агентство.

Співрозмовники Bloomberg уточнили, що мова йде про підписання Україною двосторонніх угод з іншими державами, які могли б зобов'язати надати Києву швидку допомогу в разі відновлення війни з боку РФ. Так, інші держави можуть якнайшвидше надати українській владі військову та економічну допомогу, ввести санкції проти РФ, зазначили джерела. Однак неясно, чи мають на увазі такі плани відправку європейськими країнами своїх військових в Україну.

Але, попередили співрозмовники, дискусії тривають, і зміст пропозицій може змінитися.

В італійському уряді не стали коментувати цю інформацію.

Раніше глава Міноборони Італії Гуїдо Крозетто заявляв, що або НАТО може забезпечити гарантії безпеки Україні, або це можуть зробити країни окремо; рішення з цього приводу приймуть пізніше.

Напередодні Bloomberg з посиланням на джерела повідомляв, що учасники переговорів європейських керівників у вівторок розглядали плани перекидання військових Британії та Франції в Україну "як один з елементів мирної угоди".

Теги: #україна #гарантії_безпеки #італія

